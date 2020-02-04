狗狗喜歡抱大腿、吃嘔吐物？　解答7個狗狗奇怪行為的背後原因

狗狗和人的身體結構，生活習慣不一樣，所以有時牠們會做出一些匪夷所思的行為。其實這些行為，狗狗覺得是正常的，只是主人不理解罷了。今天就來解答一些「狗狗為什麼會這樣做？」的問題。

狗狗7種奇怪行為大揭秘（按圖細閱）↓↓↓

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對狗狗來說，主人的腳上都是自己喜歡的味道，有機可乘就過去舔一舔。（Chris Slupski／Unsplash）

1. 為什麼狗狗喜歡舔人的手腳

如果狗狗足夠喜歡你，牠會喜歡一切有主人味道的東西：主人的衣服，鞋子，襪子等。有研究通過核磁共振，發現主人的氣味能夠激發狗狗大腦「獎勵中心」的活動，讓牠有安全快樂的感覺。人的腳是身體味道最濃重的地方之一，有些主人還為自己的腳味煩惱，但狗狗超級喜歡。對狗狗來說，主人的腳上都是自己喜歡的味道，有機可乘就過去舔一舔。

2. 為什麼狗狗老是啃自己的爪子

舔舐能起安定的作用，當狗狗焦慮的時候，牠會舔嘴舔鼻子，有些狗狗喜歡舔爪子。這種行為容易出現在有壓力的狗狗身上，比如不適應環境，家裡有了孩子，運動量不足，分離焦慮等等。分離焦慮嚴重的狗狗，會一直舔舐爪子，知道出血潰瘍都不停止。

還有一些原因是細菌真菌感染引起的瘙癢，以及過敏等疾病問題。

狗狗不會無緣無故吠叫，大多數狗狗對著主人吠​​叫，是在提要求。(Matt Nelson/Unsplash)

3. 為什麼狗狗會對著主人吠叫？

狗狗不會無緣無故吠叫，大多數狗狗對著主人吠​​叫，是在提要求。比如你一直在玩手機不理牠，你吃東西不給牠的時候，狗狗會對著你吠叫，引起你的注意，乞求關注或食物。如果狗狗是乞求食物，建議主人不要給，免得狗狗養成吠叫討食的壞習慣。不理牠，等牠安靜下來一會兒後，再給牠吃的，讓牠知道只有安靜才有東西吃。

另一種常見的情況，就是想要攻擊主人，這種情況很明顯，狗狗除了吠叫將會呲牙低吼。如果覺得情況比較難搞，建議主人找訓犬師。

4. 為什麼狗狗一天睡那麼多？

幼犬正在長身體需要多休息，一天會睡18—19小時，老年犬身體虛弱要多休息，一天睡眠也要睡16—18個小時。健康成年犬的睡眠時間也太多，每天要睡12—14個小時。所以狗狗出來晚上跟著主人睡覺，白天也會找到時間就趴下來小憩。狗狗的睡眠都是比較淺的，有時聽到一點聲響，比如主人撕開零食袋的聲音，牠們就立刻醒過來討食。淺睡眠也讓狗狗要多睡一點，才能緩解疲勞。

淺睡眠也讓狗狗要多睡一點，才能緩解疲勞。（freestocks.org／Unsplash）

5. 為什麼狗要吃自己的嘔吐物？

不少動物有反芻的習慣，將吃進去的東西再吐出來。對於狗狗來說也差不多，當牠吃得太快的時候，可能會吐出來。對於狗狗來說嘔吐物也是有營養的食物，牠們會再舔一舔然後吃下去。狗狗連屎都能吃，你就不會覺得牠吃嘔吐物有什麼奇怪的了。

6. 為什麼狗狗會一直舔鼻子？

狗狗的鼻子上有很多嗅覺細胞，濕潤的鼻子更容易捕捉氣味分子，嗅到空氣中的味道。一隻健康的狗狗，牠會不停舔鼻子來保持滋潤，獲取空氣裡面的信息。當狗狗過度緊張的時候，提高警惕，不停舔鼻子了解周圍的情況。

7. 為什麼狗狗會抱住主人的大腿？

狗狗會為什麼會抱主人的大腿？這其實跟不可描述的事情沒有多大的關係！狗狗抱住主人大腿，很多時候是不知所措，或者想要展示自己的地位。

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