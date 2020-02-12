【武漢肺炎】少出街為秒！推介5間寵物用品網店　買滿400蚊即送貨

武漢肺炎病毒肆虐，免得過都不敢外出，每次外出買點東西，都總是提心吊膽。 如果你正苦惱毛孩所需用品快要沒了，以下就為大家介紹5間網上毛孩產品購物平台，不論是清潔用品、食糧、玩具，又或是一些健康產品，都可為大家送貨上門。

每次買糧都一大包，拿回家也很吃力。

坊間已有大量寵物用品網購平台，這次選出的5間，主要是因為它們只需購物滿400元（或以下），便可免費送貨。足不出戶，便可拿到所需物品，絕對是慳了一個外出用的口罩，也帶來極大方便。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Buyeasy 寵物易購網（www.buyeasy.com.hk）

1.) 這裏除了貓狗用品外，還有鳥類和小動物產品，選購時相當方便。加上免費送貨的條件，是只需購物滿100元便可。基本上買1至2種東西，已可包送貨上門。

【點擊圖片看推介產品，或許正合你心意呢】

不過要留心，網站指最近物流情況緊張，送貨時間可能需時較長。

J PETS寵物用品速遞（https://www.hkjpets.com）

2.) 這裏雖然只有貓狗產品，但產品豐富，分類清析，應可快速找到自己所需產品。留意，免費送貨條款是折實總額要超過300元。

Pet Market（https://www.petmarket.com.hk）

3.) 同樣是售賣貓狗日用品為主，介面很有條理，一目了然，可選到自己要買的東西。想免費送貨的話，要購物滿300元或以上，如不足的話需付30元運輸費。

PETDOGHK（https://www.petdoghk.com）

4.) 這裏設會員制，購物更有特別優惠，亦不時有推介產品，如果不知買什麼，可看看它們感謝日特價產品。這裏買滿350元便可免費送貨，不足的話便要付60元運輸費。

VProPet（https://www.vpropet.com.hk）

5.) 除了貓狗外，這裏還分爬蟲類和小動物的產品，非常多元化。成為會員的話更有會員回贈，可以慳回不少。留意購物滿380元以上才可免費送貨。

送貨時間與收費，可能會因送貨地址有差異，每間公司條款略有不同，請留意相關網站內的資料，或直接向各平台的客戶服務查詢。

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