【領養狗】不送走就被爸打死　弟弟送上毛公仔道別：別忘了我

棄養絕不是一件值得鼓勵的行為，但這宗最心痛的棄養，卻可能是男孩為愛狗作出的最好抉擇。

美國的一所動物收容中心，於情人節當天，在大門口發現一個大紙箱，內裏有一隻狗狗和一個毛公仔，以及一封用手寫的心痛留言。