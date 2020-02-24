【領養狗】不送走就被爸打死　弟弟送上毛公仔道別：別忘了我

撰文：何東緯
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棄養絕不是一件值得鼓勵的行為，但這宗最心痛的棄養，卻可能是男孩為愛狗作出的最好抉擇。
美國的一所動物收容中心，於情人節當天，在大門口發現一個大紙箱，內裏有一隻狗狗和一個毛公仔，以及一封用手寫的心痛留言。
狗狗很溫馴，為何會有人殘忍虐待牠。（facebook@xollin）
2月14日情人節這天，位於美國新墨西哥州的動物收容中心Xollin，職員在大門口發現一個大型紙箱，本以為是一般棄養事件，但在打開紙箱發現手寫留言後，卻被感動得滿眶淚水。原來棄養者是一名12歲男孩，而這個與愛犬分離的決定絕不容易。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
【點擊圖片放大，看這個令人心碎的棄養故事，或許與牠分開，才是對牠最好】
我叫Andrés，今年12歲，我和媽媽討論後，決定把爸爸放到這裏。我爸爸經常打狗狗，又用腳去踢牠，更說要把狗狗賣掉。牠的尾巴就是被爸爸弄斷的，我不想再讓狗狗受苦。我希望有人可以好好照顧牠，我把最心愛的毛公仔留在牠身邊，希望牠會永遠記得我。
為免狗狗繼續受苦，男孩不捨地與愛犬分開，他只是希望狗狗能永遠記着牠。職員為狗狗命名為Rene，並將這個故事分享到Facebook裏，吸引到超過300位有心人留言，表示有意欲去認養狗狗。
當找到合適家庭，便會為狗狗安排領養。（facebook@xollin）
收容中心義工表示，事實上中心裏有大量貓貓和狗狗正待有心人領養回家，每隻被棄養的貓狗，背後都有牠們不為人知的悲傷故事。希望大家不要只着眼在Rene身上，每隻毛孩都值得被愛，應擁有一個溫暖的家。
▼▼▼▼▼收容所裏的狗狗，都是值得被愛。點擊圖片看另一個故事，這隻在收容所的小羊，牠落寞的模樣實在令人感到心酸▼▼▼▼▼
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