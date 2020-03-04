【人狗情】不願相信賣菜犬「大黃」暴斃　婆婆撐傘護屍：牠只是病

這個傷心的人狗故事，發生在台灣的捷運新店站附近。有位婆婆，每天都總會帶着狗狗，推着車子在路邊賣菜。基本上是風雨不改，假日無休。但在上月（2月22日），狗狗大黃突然在她身旁暴斃，婆婆一時未能接受這惡噩，拿着香燭在狗狗身邊念念有詞，場面令人鼻酸。

在台灣捷運新店站外，近年常常可看到一位年近90歲的老婆婆與一隻黃狗，在路邊賣疏菜、水果和香菇等。但這畫面已不會再出現，因一直伴在婆婆身旁的狗狗大黃，近日突然暴斃，婆婆更因一時未能接受狗狗死訊，不願前來協助的人將狗屍搬走，場面令人傷感心酸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不捨狗狗離開

一直有關心賣菜婆婆的網民劉姵妏，她在「我要當流浪動物義工救援團隊」社團發文表示，指早前（2月22日）一直健康的狗狗大黃突然暴斃身亡。另一位網民也發文指：「新店區新店捷運站賣菜阿嬤的忠狗大黃，今天不明原因暴斃走了。阿嬤捨不得不讓人溝通，也不讓眾人帶大黃離開。大黃是忠狗一路好走。」

據悉，當時婆婆還不相信愛犬已離世，她堅持要拿着香燭在狗狗身旁來回走動，並且口中一直喃喃自語：「牠沒走，只是生病，我相信牠，大黃還在」。當時，還下着毛毛細雨，而婆婆則撐着傘陪在狗屍旁。

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幾經勸說下，婆婆最終接受了事實，讓在旁的人協助，替大黃送別最後一程。

從浪浪到老伴

其實大黃陪在婆婆身旁已有很多年，牠曾是一隻小浪浪，被婆婆收養後變得健康愉快，人狗一直相依為命已13年。雖然擺攤沒賺太多錢，但婆婆堅持要自己賺錢，不接受捐贈，就算是有好心人買東西給大黃，她也只是勉強接受，絕不想麻煩別人。

2月25日，婆婆再次在街上擺攤，但身旁已沒有大黃的陪伴。（facebook@劉姵妏）

網民得知大黃過世的消息，紛紛留言表示不捨。「之後請大家更多關心阿嬤，看看她。如果可以，把自己狗狗經過時帶給阿嬤看看，走出傷痛」、「好難過，阿嬤跟小黃相依為命的身影還在腦海中，覺得溫馨及感動，雖然只有看見過她們一次」、「大黃一路好走在一戶好人家投胎當人」。

▾▾▾狗狗大黃要在天國好好生活啊！或許會化作一片雲，繼續守候婆婆。點撃圖片放大：許多網民都拍到的狗雲朵▾▾▾