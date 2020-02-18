老爸退休做義工放狗　隨便向女兒傳狗狗照　想不到一夜爆紅

退休後做義工，當然是一件好事，甚至可造福更多的人。 在美國有網民分享了她爸爸做義工的經歷，她替自從爸爸退休後便到了動物收容中心做義工，負責帶狗狗去散步。結果父母間的短信，就離不開狗狗。網民看到後，紛紛留言支持應該叫爸爸開Twitter，好讓這些待領養的狗狗有更多人認識，增加被領養機會。

義工爸爸傳來狗狗照，引發網上爆紅。（twitter@AandreaLleigh）

生活在美國加利福尼亞州的網民Andrea Richardson在Twitter上，分享了她與老爸的私人短訊。基本上短訊裏的話題都離不開狗狗，全因為老爸去了動物收容所做義工，每天要負責帶狗狗外出散步。

【點擊圖片放大看父母間的狗狗訊息，以及網民的回應】

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Andrea指爸爸現在退休了，在家中沒事可做，於是便決定到收容中心裏做義工。Canyon Lake Animal Shelter Society (CLASS)這動物收容中心，離她們家最近。

狗狗簡介訊息竟一夜爆紅

Andrea爸爸在做義工時，每次帶狗狗散步都會替牠們拍照，然後發相片給女兒，分享他的快樂，而且更附帶有狗狗名字與背景，結果父女聊天話題都是狗狗。有一次，Andrea把這些短訊在社交平台上分享，沒想到竟一夜爆紅，有8千個轉推，更有10萬個讚好。

網民留言，紛紛指狗狗很可愛，想收養這些狗。更鼓勵Andrea的爸爸自己開Twitter，以分享更多收容所狗狗的照片與故事。

【點擊圖片看CLASS會提供那些服務】

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CLASS是一所不會讓毛孩安樂死的地方，因此這裏的老狗比較多。我和狗狗一起散步時，會替牠們拍下照片，然後分享給我女兒。沒想到會在網上爆紅，其他網民會這麼喜歡。我不是什麼英雄，我只是支持CLASS，在做自己覺得應做的事。真正的英雄是CLASS才對。 Andrea父親

Andrea的爸爸表示，雖然有不少人叫他開Twitter，不過他覺得這沒必要，因大家有許多途徑得到這些資訊，要領養狗狗和支助CLASS也有許多方法，例如是透過捐款、做義工、參加領養活動等等。想看更多可愛被遺棄毛孩，在CLASS的官方FB便有！

▼▼▼▼▼收容所裏的狗狗，都是值得被愛。點擊圖片看另一個故事，這隻在收容所的小羊，牠落寞的模樣實在令人感到心酸▼▼▼▼▼