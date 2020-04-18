《再見亦是狗朋友》真實版　唐狗投胎感動回媽身邊：上天對佢好好

你相信寵物會投胎回到主人身邊嗎？電影《再見亦是狗朋友》的主角狗便經歷多次投胎，最終回到主人身邊跟他再度相遇。 飼主Nana上月在貨車場收養了一隻流浪狗，她當時已經小狗的毛色跟逝世愛犬「麥精」非常相似，相處一段時間後，她覺得牠們連性格、脾氣都一樣，喜歡連睡覺的習慣都一樣，令她不禁說道：「佢返嚟我身邊！」

麥精陪Nana渡過了整個學生時代。（受訪者提供）

Nana的哥哥在2010年帶了流浪唐狗「麥精」回家，牠的性格既溫馴，又善解人意，很快便跟Nana成為好朋友。他們每天都一起吃飯、睡覺，麥精陪Nana渡過了整個學生時代，Nana接受《香港01》訪問時指出：「麥精係我最好、最好嘅朋友，以前返學畀老師鬧、畀同學排擠，我返到屋企都會攬住麥精喊！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

麥精更成為了她跟同學建立友誼的橋樑，Nana指出：「我帶佢落街散步，啲同學仔見到我有狗狗，都會主動去搵我玩，親近返我。」前年（2018年），麥精在Nana不留神的時候，誤吞了一支竹籤。雖然Nana立即把麥精送到獸醫診所，但醫生不建議為牠做手術，「九成醒唔到，因為年紀太大，之後忍痛畀佢安樂走，當時我成程都攬實佢......」

「記得當年麥精走咗之後，我喊左好耐......返屋企會喊、落街會喊、睇相會喊、乜都喊......情緒完全崩潰。」即使麥精離開至今已經將近兩年，Nana回想到昔日相處的片段，還是會不禁流下眼淚。

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小狗身上看到麥精影子

今年2月，Nana在貨車場發現了一窩小狗，其中一隻小狗的樣子竟然讓她想起逝世的麥精！她指出：「無論性格、顏色定脾氣，佢同麥精都好似！」小狗的睡姿亦跟麥精一模一樣，就連牠們愛睡覺的喜好都一樣。Nana提及朋友介紹她看電影《再見亦是狗朋友》，片中的狗狗多次輪迴最終回到主人身邊，所以當她看到這隻小狗的時候，覺得牠就是麥精，「麥精都好乖、好聽話，係隻超級純真嘅狗。上天一定對佢好好，好快畀佢投胎，返到我身邊！」

「同埋真係唔忍心佢係咁危險嘅貨車場生活，能力許可就決定帶佢返黎做我嘅屋企人。」Nana為這隻小狗取名為「麥沙」，重遇麥沙亦令她有所感悟，「希望大家唔好因為狗狗走咗，就唔再領養小動物。生命真係需要延續，當初嘅小動物只係換第二個身份再去親近你、嗲你，想你繼續摸佢......」

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