【狗大十八變】黑狗愈洗愈白　媽媽跟牠一次散步　意外揭發真相

只好跟媽媽說不要太常洗澡囉！住在台灣桃園龜山區的飼主「熊熊媽媽」，2018年在寵物店領養一隻呆萌小黑狗，沒想到養著養著，黑狗「熊熊」的樣貌逐漸產生變化。從原本圓圓小黑臉變成長型臉外，頭頂到嘴巴兩側長出白白毛髮，完整化身成「爹利」。如此驚人的狗大十八變，讓媽媽一開始超崩潰。

領養兩年的小黑狗，竟然蛻變成「爹利」。（ETTODAY提供，圖／網友熊熊媽媽授權）

媽媽當初在寵物店遇見熊熊時，看到上頭告牌寫著「免費認養」。「我心想，牠旁邊都是品種犬，長相也是普通的黑狗，想說這樣有誰會看到牠呀...我跑去問店員牠的個性，店員就說牠愛踩自己的飼料和飲用水，聽到這『天啊～這下更不會有人要養』，於是我問『如果沒人認養怎麼辦？』，店員就說要送回去收容所。」

媽媽知道唐狗比較難被認養，因此特別注意到牠。（ETTODAY提供，圖／網友熊熊媽媽授權）

媽媽回到家越想越擔心，過了一個禮拜決定回去寵物店。「我後來想一想，想說家裡都有飼料和狗狗用品，好像也不差牠一個，我就跑去領養了。」巧妙的緣分牽引下，媽媽也意外開封「唐狗驚喜包」。

「怎麼鼻子毛變白了，毛也變稀疏了！」看著當時才6個月大的熊熊，媽媽著急帶牠去剪毛、去洗澡，用盡各種方法想讓牠變回黑色。「我還特地去買洗護色的洗頭水，想幫牠染黑，沒想到也沒用。」至於媽媽這麼慌張，是因為「熊熊被很多人嫌老」。

媽媽發現熊熊有點變白色，想說帶去剪一剪，沒想到長出來的依然是白毛。（ETTODAY提供，圖／網友熊熊媽媽授權）

「你那隻是老狗嗎？」媽媽表示，「家裡還有養另隻狗『巧嘟』，大家只稱讚巧嘟帥、只跟巧嘟玩，然後每個人都問熊熊，『你那隻是老狗嗎？』然後造成熊熊個性很孤僻，我怎麼叫都叫不來，我就很難過。」因此媽媽在初期時，一直拼命想保住熊熊黑髮，不想讓牠變得灰灰白白，怕顯老。「我真的很害怕牠受傷。」

媽媽遇到的人都嫌棄熊熊，只誇讚左邊的巧嘟很可愛。（ETTODAY提供，圖／網友熊熊媽媽授權）

看著熊熊從臉變白，身體也慢慢長出白毛，媽媽開始放棄掙扎、轉換心態，付出更多的愛去正面愛牠。「最後牠的鬍鬚都變白了（明明才兩歲），被大家說很老，但我回家馬上誇讚牠好漂亮，給牠肉肉吃，讓牠不要傷心！」後來有次公園散步，媽媽意外發現牠應該是有混到爹利。

後來在街上遇到養爹利的人，媽媽拖著熊熊帶牠去認識，笑說「快看～那是你的親戚欸！」。媽媽笑說，「從傷心、努力、不知所措，再到了解、釋懷、鼓勵中解脫。總言之，找到生世之後，就再也不會強迫牠變黑狗了，哈哈。」同時熊熊也變得開朗、笑容變多。「後來也發現牠喜歡娃娃，睡覺睡到一半還會被牠砸醒，要我丟牠撿。然後每次撿回來時，我都會很誇張的誇獎，牠就很開心，最後還有點臭屁呢。」

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