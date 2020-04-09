流浪小狗咳血靠鹽水續命　狗媽擁牠入懷　流露超心痛眼神

動物和人一樣有著豐富情感，看到在乎的對象受傷落寞，牠們也會隨之感到哀傷低落。內地一隻流浪小狗因不明原因而身患重病，牠被義工們帶往求醫。每當小狗從診所回來時，狗媽媽都會上前緊緊抱著牠，母子相擁的一幕令人心疼。

流浪動物因三餐不繼，而且生活環境差劣，極容易染上各種疾病。2月尾時，湖北襄陽市的一些狗義工便在街市發現了一頭染病的小狗。據義工沈女士表示，小狗不足一歲，身體狀況甚差，甚至無法自行站穩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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義工們隨即將牠及狗媽媽帶回狗場安置，並帶牠前往求醫。小狗的咳嗽和糞便均帶血，獸醫在檢查後指出牠有發燒症狀，而且免疫狀況甚差，所以每天也必須到診所吊鹽水。

每當小狗從診所回到狗場一刻，狗媽媽便會立即飛奔到牠身旁，伸出毛茸茸的手一把摟著牠的脖子，將牠抱入懷。狗媽媽抱著小狗時的神情總是一臉擔憂，眼神流露出心痛，義工們看到牠們的模樣也不禁感到心酸。目前小狗仍在接受治療中，沈女士亦表示希望牠能盡快康復。

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