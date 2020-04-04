小黃狗5個月內增磅　身型比得上柴犬　弟弟查身世發現驚人秘密

這個「驚喜包」真的有夠大包！台灣飼主曾珈欣去年拜拜時撿到小黃狗「丁丁」，原以為是一般土狗，不料牠飛速長大，不到5個月就跟家裡的柴犬一樣大隻。有天弟弟無意間看到高山犬的相關資料，才發現丁丁的特徵全都符合。

曾珈欣表示，丁丁當時是在屏東一座公廟撿到的，「一開始以為就是一般土狗或台灣犬，後來發現牠比牠哥哥都還要大隻。」原來，丁丁剛到家裡時小小一隻，但4個月大時，已經長得跟柴犬差不多，等到5-6個月左右，就跟家裏黑色台灣犬一樣大隻。

丁丁4-5個月大時，已經跟柴犬哥哥差不多大隻。（ETTODAY提供，圖／飼主曾珈欣授權）

有一次，曾珈欣的弟弟上網查資料，發現丁丁的特徵和高山犬都一模一樣，這才知道自家收編的狗狗一點都不普通。現在約10個月大的丁丁，體型早已超越家裡另外5隻狗狗，體重也來到將近30公斤，讓曾珈欣忍不住笑說，「不到1年的時間就這樣了，後面...我不敢想。」

丁丁巨大體型配上幼犬臉，就是一個大寶寶無誤。（ETTODAY提供，圖／飼主曾珈欣授權）

可愛的是，丁丁雖然是家中最大隻的，個性卻還像個寶寶一樣。曾珈欣說，丁丁很會撒嬌，也很愛爭寵，總是不准人摸或抱牠以外的狗狗，「只要有一點點縫隙，牠就能用『游』的進來。」撇除幼稚的「巨嬰行為」，丁丁其實還算好教，3-4個月的時候就學會坐下、握手、換手、趴下等基本指令，連轉圈圈、猜零食在哪都難不倒牠。

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