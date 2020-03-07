3歲法鬥犬無預警離世　火化後主人抱骨灰盅回家：要跟好！

未來某天一定要再相見！台北飼主廖托比原本家中有隻3歲多的法鬥犬「托比（Toby）」，沒想到一個多月前卻無預警腳無力，就醫後竟不幸離世，突如其來的噩耗讓姐姐無法承受，本來心想著還有好多年要一起幸福，怎料如今卻只能坐在返家的車上，抱著愛犬的骨灰罈叮嚀牠「要跟好」。

法鬥托比生前以牠無厘頭又呆萌的個性吸引了許多粉絲，每天睡前都要吸吮小熊娃娃也是牠的招牌舉動之一，沒想到現在卻再也看不見牠這樣的行為了。3年多前，姐姐創業成功後就把托比帶回家照顧，那時候的牠只有30天大，她每天親自把屎把尿，一邊教育一邊帶大，總是把自己全部的愛放在牠身上，盡力想讓牠成為全世界最快樂的狗狗。

點擊圖片放大看，托比生前的可愛樣子：

由於姐姐工作忙碌的關係，有時候會無法在家陪伴毛孩，因此她還特地天天將托比帶到狗狗安親班和寵物旅館，讓牠認識其他新朋友順便社會化，旅館的老闆甚至還曾開玩笑說，托比根本就是個「混世大魔王」，表示自己從沒看過體力這麼好的法鬥，和所有狗狗玩完一輪，大家都累癱在地上，卻只剩牠還站在一旁「哈哈哈」喘氣。

可能也是因為姐姐非常疼愛托比的關係，因此牠也把姐姐吃得死死的，只要有事情稍微不合牠意的話，就會故意跑去房間亂尿尿，家裡的枕頭、棉被和沙發都已經換過2組；一旦闖禍被姐姐罵了，牠還會不甘示弱地叫回去頂嘴，完全沒在怕對方，不過撒嬌起來依然是飼主最愛的寶貝，姐弟倆感情也非常好。

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原本姐姐都以為未來的日子還長，因此也幫牠找了個伴，便是法鬥女孩「妹妹（托盤）」，雖然2汪一開始相當不對盤，只要一言不合就吵架，但後來托比似乎也慢慢地認定了妹妹是家人，開始學會和平相處，怎料才共處一室不到一年，托比就這樣先走一步了。

在托比離世的前3天，牠還開心地跟著姐姐到公園跑跳散步，過程中托比的視線從沒離開過姐姐，只要對方走到哪牠就跟到哪，且不斷開心地笑著，看似平凡的一次散步，卻是他們最後一次跟隨在彼此身邊。過了3天後，托比沒來由突然後腿無力，當天不幸碰上假日，因此姐姐立刻帶牠去急診，打了止痛劑後，也預約了隔天看診，怎料短短的幾個小時後，牠就這樣離開了。

事情發生得太突然，飼主根本完全無法反應過來，一邊情緒潰堤的狀況下，還得一邊處理托比的後事，在火化的那一刻，姐姐心痛喊著要牠趕快跑，同時把托比最心愛的小熊娃娃燒給牠，而骨灰罈則是選擇帶回家紀念，在飼主抱著坐車時，只要轉彎、上橋、高速公路，她都一路叮嚀托比要跟好，希望牠能一起回到最熟悉又溫暖的家。

托比頭七那天，姐姐也透過擲筊得知牠想說的話。（ETtoday提供，圖／粉專「法鬥Toby托比&妹妹（托盤）」授權）

托比離開後，姐姐幾乎天天喝酒、天天哭泣，但是每當牠難過的時候，法鬥妹妹就會馬上跑過來舔眼淚給她安慰，也一直撒嬌著要姐姐抱抱；在托比頭七那天，飼主也擲筊得知了牠想說的話，托比再三叮嚀要姐姐別再哭泣，也希望牠能顧好自己的身體，不要再喝酒傷身，並且表示自己有好好跟著姐姐回家。

沒想到托比才離世沒幾天，牠的同胎妹妹竟然剛好生了2隻法鬥寶寶，廖托比一看到牠們的眼神嚇了一跳，因為跟托比生前的表情實在太像了，於是她謹慎地考慮幾天後，也決定將2汪收編，希望可以把對托比的愛延續在牠的家人身上，同時也幫2汪取名為「托尼」與「托菲」，期許「托家人」可以一直幸福下去，而托比在另一個世界也可以過得更快樂！

圖片：Facebook專頁「法鬥Toby托比&妹妹（托盤）」授權提供。

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