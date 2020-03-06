西摩犬離世前狂舔手　兒子出生後　媽明白當初這是個感動約定

「胎記是為了找到媽媽爸爸留下的嗎？」 12歲的老西摩犬「雷諾」在離世前忽然染上惡習，會狂舔左手手腕，導致手腕的披毛都掉光，即使帶牠到醫院檢查，亦檢查不到原因，最終手腕帶著一個奇怪的記號離開。直至她的兒子出生，她在他左手手腕看到一個胎記，頓時明白霤諾那麼拼命舔手，是為了跟她說：「媽，我回來了！」

西摩犬離世前狂舔手，導致脫毛留下了一塊印記（微博圖片：宇宙兒童頻道）

日前，微博帳號「宇宙兒童頻道」轉載了一則感人的分享，一位網名叫「一枚老阿姨」的媽媽指出，12年前養了一隻名叫「雷諾」的西摩犬。她一直視雷諾是孩子，「雖然沒有為牠骨開十指剖腹七層，但是牠早已經是我們生命中割捨不掉的一部分，也是我的家人、親人、孩子。」可惜，牠在早前已經離世。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雖然雷諾離開了，但她現在擁有自己的孩子「團團」，團團這個名字意思是「我們又團圓了」，原來在雷諾過身那天，她恰巧懷孕有了團團。而最不可思議的是，團團左手竟然有著跟雷諾左手一樣的記號！

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「我的團團一出生同樣位置也有一塊胎記，是為了找到媽媽爸爸留下的嗎？」有網民質疑狗狗手上的記號是假的，她解釋指，在雷諾離世前，一直瘋狂舔左手這位置，原先以為是皮膚病，去醫院檢查卻沒有問題，最後留下這樣的印記。她相信狗狗知道自己即將離開，所以留下這樣的印象，讓爸媽能發現牠。

「牠只是換了一種方式陪你啊！」​​​​頻道轉貼了該網民的貼文後，吸引了77萬網民點讚，4萬多則留言，其中有網民留言指：「怕認不出所以特意留下的記號」、「太感人了吧」、「失去的，總會以另一種方式歸來」、「好願意相信這個暖暖的故事」、「又回來陪你了」、「我希望自己也有這麼好的運氣」

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柴犬Hikari因肝腫瘤急病離開，狗主花了半年才能平復心情，帶了柴犬Hi.ju回家。機緣巧合下，狗主竟然發現Hikari和Hi.ju有著微妙的連結，更在Hi.ju身上發現不可思議的印記，就像Hikari要回來跟他兌現「我們要再次相遇」的約定⋯⋯

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台灣網民Queena Hsiao曾叮囑臨終的愛貓，下世「投胎」要做她的兒子，並約定以不起眼的紅色胎記作記認。一年後，她誕下兒子「藍寶」，並在剃頭儀式上意外發現「藍寶」的頭皮上有一塊紅色胎記，認定這正正是人貓約定印記。

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黑貓還是「送子貓」，原本患有不孕症的台女也因黑貓而懷孕。

黑貓經常被人標籤是不吉利的象徵，不過有貓主就要替黑貓平反，親身證明黑貓超吉利！台灣有對夫婦結婚兩年多，同樣受不孕症影響無法懷上孩子，即使求醫亦未無改善。及後，他們領養了一隻小黑貓，奇蹟就隨著黑貓的到來而出現！難道牠是隻送子貓？

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