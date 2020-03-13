【貓玩具】貓貓獨愛奇葩玩具　港爸網上誠徵　網民贈百個送上門

鹹魚青菜，各有所愛，喵星人們對玩具的喜好也不盡相同；大部分的貓咪也喜愛逗貓棒或爬架，但網民Justin的愛貓則獨愛一件不起眼的波鞋掛飾，沒了它就會坐立不安。眼見家中那件掛飾變得破破爛爛，Justin遂向網民求助，反應意外地熱烈，更有網民直接在帖文標籤運動用品公司，笑言「幫你推到Adidas見到」。

網民Justin及Maggie的愛貓「香蕉糕」（蕉蕉）喜好十分特別，在云云玩具中獨對某系列波鞋上的軟膠掛飾情有獨鍾。要是發覺掛飾失蹤了，蕉蕉便會變得鬱鬱寡歡及不安焦躁。可是，蕉蕉現時手上的掛飾已破爛不堪，貓奴Justin遂在網上發文求助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼▼▼點擊放大看網民的爆笑反應，及蕉蕉日常萌照▼▼▼▼▼

+ 23 + 22 + 21

貓貓體內藏狗靈魂 迷上拋接遊戲

Justin向網民誠徵Adidas Cloudfoam系列波鞋上的這款軟膠掛飾，直言「多多都要，係我家蕉蕉最最最心愛嘅玩具，任何玩具都取替唔到。」他接受《香港01》訪問時指，蕉蕉每天都會用這件掛飾來和他玩拋接遊戲，就如狗狗般，「日日都要玩幾十次先放過我，已經咬爛第4舊。」當時，Justin購入了一雙這系列的波鞋，蕉蕉意外將掛飾撿起，自此就深深迷上了它，「每次見到就雙眼發光」Justin補充道。他表示，一旦蕉蕉發覺掛飾不見了就會忐忑不已，並不停地在家中四處翻箱倒櫃，整天也悶悶不樂。

網民力推貓貓成代言人 紛伸出援手

帖文引來甚大迴響，有網民笑言蕉蕉彷彿是波鞋品牌代言人，「好快喺廣告見到佢。」另外，不少人也表示願意伸出援手，Justin目前已收到約50人捐贈近100個掛飾予蕉蕉。有網民開玩笑地建議Justin可考慮購買多雙波鞋，笑指「買玩具送波鞋」，或是守在波鞋街向人收購。除此之外，更有網民直接在帖文中標籤Adidas官方專頁，笑稱希望他們能出手相助。

網民的熱心反應令Justin及Maggie受寵若驚，「諗住咁徵嚿膠扣係一件好無聊嘅事，諗住試一試，估唔到大家咁熱心。我哋覺得香港人真係好有愛，好熱血，對小動物非常有愛心。」為了報答一眾網民，二人特地為兩隻愛貓開設了專頁，與大家分享蕉蕉「開箱」的興奮之情。

▼▼▼▼照顧對玩具要求挑剔主子誠然不容易，但照顧患病主子可謂更加辛苦▼▼▼▼