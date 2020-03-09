邪惡狗模仿走路恥笑哥基腳短　牠見小短腿發惡即縮沙：我後悔了

狗狗的模仿行為，有時候超好笑。今次的主角是哥基，哥基在眾多狗狗中是有名的「小短腿」，牠們的身高總是被其他狗狗比下去。日前一頭哥基就慘遭其好友恥笑，壓低身體模仿牠走路的模樣，精湛演技惹得網民捧腹大笑。

來自澳洲悉尼的哥基Tayto和混種八哥Dustin份屬好友，但調皮的Dustin總愛取笑四肢短小的Tayto，不時也會壓低身子扮成小短腿模仿Tayto走路，演出十分賣力。日前，牠們的飼主與網民分享了一段Dustin模仿Tayto走路的影片，讓牠們瞬間走紅。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

混種八哥Dustin嘲笑哥基Tayto腳短。（抖音@dustinpup）

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從片段中可見，Tayto與Dustin本來並肩而走，但正當Tayto興奮地朝鏡頭走去之際，Dustin便努力地將身體壓低，幾乎碰到地面，然後就保持著這樣的姿勢走路，模仿Tayto的小短腿。後來，Tayto發現了Dustin正恥笑牠，隨即怒吼一聲，嚇得Dustin立刻站直四肢。但不消數秒後，Dustin便不屑地噴出一口氣，繼續自顧自地模仿Tayto，囂張行徑笑翻網民。

短短兩天，影片已有過百萬人觀看，並吸引逾萬人留言，網民們紛紛笑指Dustin行為賤格，「原來狗也會取笑狗」、「種族歧視的狗」、「178模仿158走路的概念」、「那個眼神很欠打」、「他們對眼對話也太好笑」。

▼▼▼原來除了小短腿和翹臀外，哥基還以不爽怪樣聞名，點擊圖片放大看▼▼▼