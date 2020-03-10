牧羊犬與貓頭鷹是閨密　攝影師主人捕捉情深一刻

小動物之間的純真友誼，往往令你沒法猜透。就像這次介紹的，是牧羊犬與貓頭鷹的組合。 牠們的主人是一位出色的攝影師，在她的鏡頭下，總能捕捉到動物之間溫馨的一瞬間。每張照片都散發出甜蜜溫馨的感情，旁人在相片中也能感受到牠們的關係有多好。

（IG@tanja_brandt）

跨種族友誼的案例層出不窮，這次是牧羊犬與貓頭鷹成為好朋友。德國著名動物攝影師Tanja Brandt，她經常會在個人FB與IG裏，分享拍攝下來的小動物照片。其中最受歡迎的，就是牧羊犬Ingo與牠的朋友們！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，在鏡頭下牧羊犬與牠的朋友們有多溫馨】

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原來，Tanja家中養了好幾隻貓頭鷹，同時也養了牧羊犬Ingo。她發現狗狗與其中一隻貓頭鷹Poldi感情特別好，總是出雙入對，於是便帶着牠們外出，讓牠們成為鏡頭下的模特兒。

我從小便喜歡小動物，牠們是美麗可愛、充滿活力，而且忠誠可靠。牠們的勇氣與彼此間的真摯友誼，都很值得人類去學習。 Tanja Brandt

狗狗Ingo與牠們的朋友們。（IG@tanja_brandt）

Tanja一直很關心小動物，也經常替牠們拍照。因此留下了狗狗與貓頭鷹之間許多美麗照片。雖然牠們是兩種完全不同的動物，一個在天上飛，一個在地上走，但這無阻牠們彼此的感情。

「不少人認為拍下這些照片實在太不可思議，但事實上並沒有太大難度，我只是想用相機把這種跨種族友誼記錄下來。很多人都愛上牠們，雖然外形上差距很大，但感情上卻是互相依賴對方。」

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