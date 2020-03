最出名伸脷西施犬Marnie畢業　一生超傳奇　治好失明擁逾百萬粉絲

美國網紅西施犬Marnie近日離開了大家,並引來數萬粉絲留言悼念。牠總是歪着頭、把舌頭伸了出來,萌萌的超可愛。但原來牠有着可憐身世,這動作也不是在賣萌,而是先天的缺陷所致。

早在2015年時,Marnie已被雜誌《The New Yorker》封為「the most famous American dog on Instagram(美國IG上最受歡迎狗狗)」,牠的招牌動作,就是歪着頭伸着脷,用超萌的笑臉看着你。►毛孩子有IG了,來追蹤我們吧!

【點擊圖片看西施犬Marnie曾為大家帶來的開心回憶】

+ 22 + 21 + 20

西施犬Marnie在12歲時成為網紅,IG上擁有超過180萬粉絲。但牠其實身世坎坷,在未被人領養前,長時間留在動物收容中心,加上小時候神經系統有問題,沒及時獲得治療,導致出現不協調情況,頭歪着、舌頭也一直露在外面。

對狗狗一見鍾情,從始Marnie命運大大不同了。(ig@marniethedog)

但牠的命運在10歲時逆轉了,來自紐約的Shirley Braha對西施犬Marnie一見鍾情,沒有因牠怪異的外觀而嫌棄。反之,更是全心全意照顧西施犬Marnie,替牠清理身體,並支付昂貴醫療費用希望牠能好轉。

大家要開心地生活下去,將我的笑臉留在心底便可。(ig@marniethedog)

經過Shirley與獸醫的努力,原本判定為左眼失明,但醫治後竟回復了視力。本來全身骯髒,被收容所職員稱為Stinky的西施犬,搖身一邊成為人見人愛的網紅西施犬Marnie。

Shirley收養後的Marnie,每天過着幸福的日子,更成為大明星,經常出席不同的社交場合,成為萬人迷。

只要你把Marnie帶到人群中間,牠就會搖着尾巴,把舌頭伸出來,在你身旁轉來轉去。 Shirley Braha

18歲安詳畢業

可惜,歡樂的時光總是過得特別快,隨着狗狗年紀漸大,Shirley也想牠過點清幽的生活,於是一起搬到加利福尼亞州,避世更享受陽光與海灘。最終「上周四(3月5日)Marnie很平和地離開了大家。」

網民知悉Marnie離世,都傷痛不已,沒法再次看到牠那可愛笑容。至今已有5萬多則留言,近50萬個互動。據悉,Marnie的追悼會會在洛杉磯的寵物墓園舉行,但由於新冠病毒關係,Shirley呼籲大家不必勉強前來,一切以安全為最重要。