最出名伸脷西施犬Marnie畢業　一生超傳奇　治好失明擁逾百萬粉絲

美國網紅西施犬Marnie近日離開了大家，並引來數萬粉絲留言悼念。牠總是歪着頭、把舌頭伸了出來，萌萌的超可愛。但原來牠有着可憐身世，這動作也不是在賣萌，而是先天的缺陷所致。

早在2015年時，Marnie已被雜誌《The New Yorker》封為「the most famous American dog on Instagram（美國IG上最受歡迎狗狗）」，牠的招牌動作，就是歪着頭伸着脷，用超萌的笑臉看着你。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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西施犬Marnie在12歲時成為網紅，IG上擁有超過180萬粉絲。但牠其實身世坎坷，在未被人領養前，長時間留在動物收容中心，加上小時候神經系統有問題，沒及時獲得治療，導致出現不協調情況，頭歪着、舌頭也一直露在外面。

對狗狗一見鍾情，從始Marnie命運大大不同了。（ig@marniethedog）

但牠的命運在10歲時逆轉了，來自紐約的Shirley Braha對西施犬Marnie一見鍾情，沒有因牠怪異的外觀而嫌棄。反之，更是全心全意照顧西施犬Marnie，替牠清理身體，並支付昂貴醫療費用希望牠能好轉。

大家要開心地生活下去，將我的笑臉留在心底便可。（ig@marniethedog）

經過Shirley與獸醫的努力，原本判定為左眼失明，但醫治後竟回復了視力。本來全身骯髒，被收容所職員稱為Stinky的西施犬，搖身一邊成為人見人愛的網紅西施犬Marnie。

Shirley收養後的Marnie，每天過着幸福的日子，更成為大明星，經常出席不同的社交場合，成為萬人迷。

只要你把Marnie帶到人群中間，牠就會搖着尾巴，把舌頭伸出來，在你身旁轉來轉去。 Shirley Braha

18歲安詳畢業

可惜，歡樂的時光總是過得特別快，隨着狗狗年紀漸大，Shirley也想牠過點清幽的生活，於是一起搬到加利福尼亞州，避世更享受陽光與海灘。最終「上周四（3月5日）Marnie很平和地離開了大家。」

網民知悉Marnie離世，都傷痛不已，沒法再次看到牠那可愛笑容。至今已有5萬多則留言，近50萬個互動。據悉，Marnie的追悼會會在洛杉磯的寵物墓園舉行，但由於新冠病毒關係，Shirley呼籲大家不必勉強前來，一切以安全為最重要。