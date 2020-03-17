【新冠肺炎】韓國寵物店老闆與狗共存亡　憂自己病倒理由並非自私

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球蔓延，日前更在韓國大規模爆發，為當地各行各業帶來了影響。韓國一家寵物店的經營也受到影響，由於寵物主人無法回到韓國，狗狗們亦無法如期回到主人身邊。因為店員無法如常上班，店主只好擔負照顧狗狗的責任，整天留在店裏照顧14隻狗狗。他最擔心外出會感染肺炎，狗狗會無人照顧，目前吃喝拉睡都留在店內。

韓國寵物店老闆自武漢肺炎在韓國大規模爆發後，一直留守在寵物店內。（梨視頻截圖）

崔太日在韓國首爾經營寵物店，自從武漢肺炎爆發並蔓延至韓國後，他的寵物店也受到影響。由於店員、寵物主人都沒辦法回來，狗狗們只能繼續在店裏寄宿，崔太日便擔起照顧14隻狗的責任。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他一個人負責原本三個人的工作量，包括店舖打掃、幫狗洗澡、餵食等。他月初接受訪問時表示，「今天是我在店裏打地鋪的第13天。」

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老闆：避免外出受感染

部份寵物主人目前身處中國內地，無法回到韓國。其中一位寵主表示，日前飛往內蒙古後，因韓國疫情趨向嚴重，導致她原定的行程受阻，目前仍沒法回韓接狗。幸好，老闆熱心地照顧狗狗，把牠照顧得非常好。

「我現在的壓力蠻大，如果我一旦被感染的話，這些狗就沒人照顧了。」崔太日表示目前整天都會留在店裏，避免因外出而受到感染，「盡量能保證自己的安全，也能保證這些寵物的安全。」

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在全球口罩數量不足的情況下，有隻脫線的雪橇犬竟然把口罩視作玩具！狗主不禁把牠的罪證放到facebook，跟狗友們大抱怨。沒想到，有超多狗主有共鳴，紛紛留言說：「我也是...」

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新型肺炎（俗稱武漢肺炎）令口罩供應持續緊張，這個情況同樣出現在台灣，日前有狗主便發布了一張黑狗「全身裝備」準備排隊買口罩的照片，身上還貼了張紙條提到：「一直以來都沒買到過半個口罩。」

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在新型肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐下，市面掀起搶購口罩熱潮，口罩頓成珍貴物資，不少人甚至為了一盒口罩而不惜熬夜排隊。不過，一位貓奴日前在家突然發現一盒口罩，全靠其貓主子早懂得「未雨綢繆」。

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