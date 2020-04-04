【狗行為】知道了這5個原因　讓毛孩不再做「食屎狗」

家有一隻吃屎狗，主人防不勝防也跟著吃。從2個月收養以來，沒餓過，沒創傷，性格平和﹑體形驚人，就是愛茶餘飯後到花園逛一圈吃上兩口。是狗糧不好吃？還是主人不香？！翻閱古今中外文籍，發現鏟不到屎竟不是個例，以下是一些代表觀點整理。

點擊大圖了解狗狗吃屎的5大可能原因以及主人的注意事項▼▼▼

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哪些狗狗愛吃屎？

為了讓吃屎聽起來更文雅，科學家們給這個習慣起個名字「異食癖」。具有「異食癖」的狗狗並不罕見。原因有多種，有生理性原因，也有病理性原因。

據說50%的狗子都被發現過吃屎的行為，且自家和別家的都不挑，隨喜。（也有研究說成年狗吃屎並不好吃自己的屎或別的狗屎，並認為吃自家屎是不正常的行為）

《獸醫學與科學》（Veterinary Medicine and Science）2018年1月刊中，行為學家Benjamin L Hart對這個問題進行深入研究，為了把那些偶發性吃屎的行為與老司機分開，Hart把被發現吃屎大於等於6次的狗的數據提取出來。（這位Benjamin大哥除了這篇神文外，還發表了眾多跟動物行為相關的文章，是個認認真真研究狗狗，造福鏟屎的好教授。）

結果發現，性別、年齡、狗糧、絕育這些要素跟吃屎都沒有明顯相關性。

符合以下特徵的狗，更有可能吃屎

1. 貪吃狗更愛吃屎，吃相為「狼吞虎咽」。（補充：您說的就是我的狗！） 2. 一些特定品種也有更高的吃屎傾向，比如喜樂蒂牧羊犬。但有些不太愛吃，比如貴婦狗。（補充：豎耳朵的狗在基因上比耷耳朵狗更原始，是否會有更原始的表現，但這個文章並沒有深入探究。） 3. 一家多狗更容易出現吃屎，原因不明。

吃什麼屎？

Hart 發現狗更愛吃新鮮屎。由此得出「衛生假說」，說因為狗的祖先為了避免細菌滋生會吃掉以保持我的乾淨。（補充：這個說法有點牽強，因為狗不僅吃自己的屎，還有跨物種的屎，並且從自家狗情況看，經常是風乾再吃，並且有在離家很遠的狗公園「打野味」的情況。）

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狗狗為什麼吃屎？

這個問題有不同學派，沒有定論。

生理原因

營養假說

認為屎具備一定營養，可回收利用。從自然界跨物種的吃屎共性來看，這個說法有一定道理。

病理原因

當狗子的肝臟，腦（不舒服到要吃屎，腦子必須有問題）有疾病，或者說，牠們突然喜歡吃屎，同時伴隨著體重降低，嗜睡，或其他行為改變。趕緊就醫。牠們可能有腸道寄生蟲，營養不良，或者其他腸胃疾病。（突發性的吃屎需要高度警惕。）

心理原因

1. 獲取關注

有的狗子小時候可能有把屎叼起來玩耍一番的情況，主人一看大驚失色要追，這心大的狗子以為主人這是喜歡我的意思啊，跟我玩呢！跑起來！

然後，狗子長大，每次想得到主人追逐遊戲的獎賞，就會想叼屎。

2. 掩蓋罪證

有些狗子小時候因為不小心把屎拉到不應該的地方受到懲罰，久而久之就形成「拉屎=被揍」的既定認知，因此，他們認為拉屎是不對的，所以，要把屎吃掉。

3. 緊張無聊

幽閉恐懼症，分離焦慮，無聊到爆炸都可能導致吃屎。

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能治不？

Hart 認為，基本沒治。

從調查結果發現，鏟屎嘗試了正向糾正法，就是不吃屎給獎勵，成功率4%。到反向糾正法，就是混辣椒到電擊﹑吃藥等治療精神病人的辦法，最後成功率只有1-2%。

以上是針對狗。並且在大自然裡，吃屎的動物到處都是啊。

（補充：看到這裡，腦子裡冒出「夜明砂」﹑「人中黃」﹑「童子尿」等細思極恐的名詞，似乎一味苛求狗子不吃屎也是不對的？BTW，人中黃不是人屎，在此闢謠一下，以免以訛傳訛。）

我們知道真相是很難被接受的，也相信科學就是「Stay Foolish」，因此，以下一些流派大招，希望能讓大家再盡盡人事，歡迎回應效果。

物理隔絕

密切關注拉屎，有屎立刻撿掉，不留隔夜糧。

空間擴大

居住環境過於狹小可能導致各種行為偏差，如果條件不足，至少提供足夠科學及安全的玩具。

足夠陪伴

狗子跟喵不同，在情感上需要人的更多參與，從小做起，多散步，玩耍，是培養狗社交及正常行為的重要一環。

不能追逐打罵

追逐打罵可能造成狗形成完全不是你想要的既定認知，因此從小開始，以正向引導，告訴狗子世界很大，吃點別的不好嗎。

培訓基本指令

用零食培訓來讓狗聽懂「Drop-放下」﹑「Leave-離開」的指令。或者用更好吃的東西吸引牠離開，再慢慢收拾。

總之，要用一個比香噴噴的屎更有吸引力的獎勵，讓狗子願意聽你噠！

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