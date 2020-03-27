柴犬一家排隊玩丟球　媽慘變人肉發球機　網民羨慕：怎樣教的？

有養狗狗的朋友，應該都會和牠們互動，玩過拋球遊戲。狗狗們追着拋出的球，然後迅速撿回來，再用渴望的眼神看着你，要求你把球拋出。 玩這種拋球遊戲，有時候會很累，如果要與幾隻狗狗一起玩，相信更是累透。不過，如果你家狗狗學會排隊玩丟球遊戲，相信你會輕鬆得多。

乖巧的柴犬們，有秩序把球撿回來，再讓主人拋出去。（fb@柴犬司令部）

要和3隻柴犬玩拋球遊戲，應該是一件很吃力的事。但台灣有寵主卻訓練有素，與柴柴們玩耍也可輕鬆自如。全因為柴柴很乖巧，懂得排球玩拋球！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大，看柴犬們如何排隊玩拋球遊戲】

+ 8 + 7 + 6

從影片中可看到，3隻柴犬正和主人玩拋球遊戲。主人輕輕鬆鬆地坐着，然後3隻柴犬，便一隻接一隻，很有秩序把球撿起，再拿回給主人。

原來，3隻柴犬是一家人，首先是藍頸帶的爸爸把球給主人，然後是經頸帶的媽媽來了，最後到白柴兒子，牠們都超有秩序，一個個把球放回主人手裏。

網民看到這3隻柴犬，這麼守規矩懂秩序，都表示羨慕不已，很想知道主人是如何教出來的。「好有秩序啊」、「知道要排隊」、「好厲害還會排隊，我家柴柴有時候球扔了出去，就不會拾回來給我」、「超可愛，輪流排隊丟球」、「自動撿球機」、「牠們需要一台發球機」、「真的超級棒！又守秩序！飼主真厲害」、「真是太乖了！我家這隻球丟出去，咬了就不回來了」。

【▼▼▼柴犬行為難以估計，牠們總有自己的個性。點擊圖片放大看，白柴Hina如何突出自己，令你對牠留下深刻印象▼▼▼】

+ 7 + 6 + 5