相隔兩年再巧遇哀怨狗　這次牠擺性感姿勢　網民讚牠很稱職

專業顧車但這個臉也太哀怨了吧！日前一名台灣網友JC Lin分享，自己2年前在路上巧遇一隻可愛的大白狗，似乎在等主人回來，頭依在坐墊露出無奈的神情。沒想到近日又巧遇，好笑的是，狗狗這次等人的姿勢更升級，露出渾圓的屁股，但臉上依舊掛著「一號表情」，笑翻千名網友。

網友日前在Facebook公開社團「有點毛毛的」分享照片並寫道，「這是同一隻毛孩吧？！也太巧了，去年第一次遇到，饋桃饋滿，很哀怨的等主人，第二次遇到，趴好趴滿，很盡責的顧車」，畫面中可以看到，狗狗先前等飼主的時候把整個身體塞在腳踏墊，露出委屈巴巴的眼神，饋頭彷彿在說，「郎（人）勒？怎麼這麼慢～」，畫面相當可愛。

而網友近日又在高雄市三民區九如一路遇見同一隻狗，只見狗狗先前的彩色牽繩換成亮紅色，這次等人是直接把身體靠在椅墊，露出性感翹臀望著遠方，白亮的毛髮閃閃發光，看得出來狗狗仍被飼主照料的很好，唯一不變的是，等人的表情依舊厭世到不行。

許多網友看完狗狗趴車的姿勢紛紛留言笑說，「這是在代言機車（電單車）廣告吧」、「好撩人的姿勢XD」、「顧車的很稱職」、「還是牠已經等1年了都還沒下車」、「好撩人的姿勢」、「摸頭打屁屁了啦」、「看可不可以搜集一百種顧車姿勢」、「好可愛萌爆了」、「 屁股很翹餒」、「狗狗是在宣誓：偶換新牽繩啦」。

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