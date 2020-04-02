【WFH】西摩犬做兼職私人健身教練　主人成功減肥最大功臣

國外不少地方開始限制外出，讓大家在家宅著不要出門冒險。沒辦法出門的主人，也只能想盡各種辦法跟狗狗一起玩兒，順便鍛煉身體。

最近薩摩耶犬Felix超級開心，幾個主人都不出門了，在家呆著陪伴自己。而且他們在運動的時候還會跟自己玩，玩兒之後還有零食吃，別提生活多滋潤了。

雖然Felix沒辦法經常出門，但牠也不無聊，大部分時間花在當主人的「運動陪練」上。Felix化身最可愛的健身教練，監督主人運動。

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男主人很多需要負重的運動，都會叫上Felix一起。比如在練習深蹲的時候，會讓Felix趴在自己身上，背著牠做深蹲。Felix看起來超信任主人，不慌不忙的，還會看著鏡頭賣萌！太可愛了！

主人在做掌上壓的時候，Felix會把兩個爪子放在主人的腰上，避免他的腰拱起來，這可是不標準的掌上壓姿勢。

如果覺得單純做掌上壓太簡單，男主人還會在做掌上壓時，跟Felix擊掌。只要他伸出一隻手，Felix立刻心領神會，伸出毛茸茸的爪子拍一下。

Felix絕對是狗界網紅，由主人經營的IG有近7萬粉絲追蹤！點擊大圖睇睇Felix的萌照如何俘虜一眾愛犬之人歡心▼▼▼

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Felix實在太重了，女主人就做不了背著牠運動，但Felix可以化身鼓勵師。在女主人做仰臥起坐的時候，Felix坐在腿的旁邊，等女主人坐起來的時候給她一個吻。這一臉期待的可愛樣子，誰能抗拒呢？

如果女主人想要跟Felix拍手，牠也會立刻回應。Felix還會做一些伸展動作，跟女主人一起趴在地上拉伸放鬆身體。毛茸茸的爪子和屁屁過於可愛。

玩完後主人還會給牠零食獎勵，Felix自然是不亦樂乎。

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Felix絕對是最棒的私人教練，要是我家狗狗會這樣，我也能堅持不懈每天鍛煉。不過，我家狗狗隻會在我鍛煉的時候搗亂！

以上部分是危險動作，如果狗狗太胖，主人可能會扭到腰！

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