【二哈】西摩犬享受冰涼雪糕　下秒雪橇犬亂入引發悲劇

雪橇犬的行為往往是不按牌理，當你滿以為已安排妥當時，牠卻會做出令人意想不到的行為，最終與你的預想大相徑廷。 這隻雪橇犬也不改本色，明明主人已安排好每隻狗狗都有雪糕吃，但牠卻貪得無厭，吃完自己那份，更去搶弟弟的雪糕，令主人哭笑不得。

我們是好姐弟，你的雪糕即是我的！（fb@貝莉莉的挑食狗生）

這段有趣的影片來自馬來西亞網民，她家中的雪橇犬與西摩犬雖然關係融洽，但當遇到最喜歡的雪糕時，兩者反應不一，結果便出現了這有趣影片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看雪橇犬如何搶東西吃，可憐的西摩才吃了幾口！】

影片中可看到一隻純白色的西摩犬，正慢慢地享受着冰涼的雪糕。牠吃很很開心，慢慢舔着雪糕像是微笑般。但開心的時間特別短，突然一個黑影出現，西摩犬的電糕便不翼而飛！原來，雪糕已被雪橇犬搶走！

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據悉，雪橇犬叫貝莉莉（Bailey），而西摩犬叫杯麵，與主人一起住在馬來西亞。兩隻狗狗都喜歡吃雪糕，但品嘗方法卻大有不同。杯麵喜歡主人拿着雪糕筒慢慢餵牠，但貝莉莉卻是狼吞虎嚥，幾乎要一口把雪糕吃完。

事發當天主人買了3杯雪糕，自己吃一杯，另外兩杯就是狗狗們的。怎料貝莉莉吃雪糕速度很快，三扒兩撥的吃掉了雪糕，主人見牠這麼喜歡吃，就把已吃了一半的雪糕也分了給牠。

沒想到吃完後貝莉莉還不滿足，見弟弟杯麵還在吃，便衝前把雪糕搶去。最終，主人只能把吃剩的雪糕筒，拿給杯麵吃掉。

網民看到影片後，紛紛表示這樣做才是雪橇犬的正常發揮。「暴風式吃法」、「二哈就是不一樣」、「雪橇犬從不讓人失望」、「從吃相看出雪橇沒有敏感性牙齒」、「雪橇犬不懂守規矩」。

不過，也有不少網民擔心，狗狗吃甜的東西會容易蛀牙，而且冰涼東西也容易令狗狗腸胃不適，寵主們要注意別亂餵。