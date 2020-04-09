柴犬身體離奇消失　僅剩頭部漂浮在梳化　真相令爸笑到斷氣

柴犬性格百厭又活潑，總能為飼主帶來無限驚喜，雖然多數也是驚大於喜。台灣一頭好動柴犬趁著飼主不在家四處搗亂，更將皮製梳化破壞得體無完膚，就連見慣世面的網民也被嚇得目瞪口呆。

柴犬本身就是個驚喜製造機，飼主每天打開家門，也能收到各式各樣的「驚喜」，如滿地雜物、破損電線、甚至是破爛不堪的家具等等。來自台灣的柴犬「雞米」日前就為飼主送上巨型驚喜── 一張面無全非的梳化。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬「雞米」好動又聰明。（受訪者提供）

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飼主AN表示，日前他的室友外出後回家，赫然發現雞米竟只剩下頭部在梳化上，表情一臉睏倦，身體卻靈異地消失不見。室友立即上前查看，豈料卻看見梳化已被徹底破壞，更準確而言，是被「掏空」了。

梳化表面的皮革已被撕破，內部的海綿和彈弓赤裸地暴露在空氣中，而雞米則是將身體藏在梳化內，一臉享受地將頭部晾在梳化邊緣，眼睛半瞇地打瞌睡。室友拍下現場情況並分享給AN，正在工作的AN看到愛犬在災難現場放鬆地打瞌睡，不禁大笑。AN忍不住在網上發文分享愛犬戰績，無奈地寫道：「你這個混蛋。」雖然梳化遭受重創，但因雞米的行為實在太惹笑，AN表示他當日只顧著笑，早已將要教訓雞米一事拋諸腦後。

雞米的戰績令見識廣博的網民們也不禁倒抽一口氣，短短一日內吸引了近4000名網民關注和讚好，紛紛大讚牠可愛，「怎麼會有這麼可愛的混蛋」、「我怎麼感覺牠舒服到快睡著了」、「牠其實想證明裏面沒有偷工減料」、「牠一副『沙發不就是要這樣用嗎』的樣子」、「原諒牠，看不出來牠在懺悔嗎」。有網民更為雞米配上爆笑對白：「你終於回來了， 我說了你可能不相信，但剛剛沙發想要把我吃掉」，盡顯創意。

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