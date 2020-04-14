【新冠肺炎】英國男子每天奇裝出行放狗　背後窩心理由獲激讚

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情未止，全球許多人都需要隔離在家中，盡量減少外出。英國男子在外出放狗時，便忽發奇想，每天換裝以新造型見人，他這樣做原來是有原因的，網民得知後更大讚他這想法很好，充滿正能量。

蝙蝠俠為大家打氣！（twitter@jackp593）

由於新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐，大家都已減少外出，以免疫情擴散。不過，每天都會聽到不少疫情的壞消息傳來，心情難免鬱悶。為此，英國男子便特地在每天遛狗時，穿上不同的有趣服裝，以便讓鄰居看到時，令他們心情暢快起來，嘴角露出笑意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大，看這英國男子的奇裝異服，為疫情陰霾下帶來一點笑意樂趣】

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住在英格蘭韋茅斯（Weymouth）的Steve，在疫情下仍堅持每天放狗散步，但他想到疫情下鄰居也被困在家中，心情會很苦悶，於是忽發奇想，穿起奇裝異服來放狗。從羅馬士兵、蝙蝠俠到牧羊人，裝扮古怪有趣，目的只是博鄰居莞爾一笑，帶來好心情。

奇怪的服裝，只是希望為鄰居在隔離時，帶來一點樂趣。（twitter）

為鄰居帶來歡樂

相片由Steve的朋友Jack在Twitter上發布，原因是Steve本身沒帳號，但他又想把這歡樂分享出去。Jack在Twitter上發文指「我的朋友每天帶狗狗散步時，總會悉心打扮一番，以便為鄰居帶來歡樂。」

據悉Steve是退役的英國海軍陸戰隊成員，現時從事物理治療研究工作。網民猜測，他應該很喜歡參加化妝舞會，因此才會收藏這麼多古怪服裝。

保持社交距離

英國疫情嚴峻，幸好染上新冠肺炎的首相約翰遜（Boris Johnson）已脫險離開醫院。約翰遜在社交平台上發文感謝醫護「救命之恩」，並欣喜國人能遵循社交距離「數以百萬計的人居家禁足的付出是值得的」。

「一起努力，我們會戰勝這個挑戰，就像過去我們曾經戰勝過許許多多其他挑戰一樣。」

【齊心抗疫，大家來看看西班牙人幽默天性，既然不能隨意外出，遛狗總可以吧！至於這是什麼狗狗？放大圖片看清楚】

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【貓狗無罪，也與這次疫情無關。點擊圖片看網民如何呼籲，別再被誤導，令毛孩無辜受害】

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