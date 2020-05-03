【貓狗相處】虎斑貓被逗貓棒戲弄　柴犬偷偷恥笑　下秒牠後悔了

貓狗性格南轅北轍，有時能成為閨中密友，但有時又會水火不容。貓貓通常也較精明且靈敏，而狗狗則較笨拙遲鈍，難免會被貓咪欺負。早前，台灣一頭貓咪疑因不忿被柴犬恥笑，竟突然轉頭賞牠一巴掌，互動笑翻網民。

虎斑貓「球球」和柴犬「班克」住在同一屋簷下，朝夕相見，但有時也會「互相傷害」。早前，球球在玩逗貓棒期間屢次撲空，而一旁的班克竟默默地偷笑，導致一宗打鬥發生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

虎斑貓「球球」和柴犬「班克」住在同一屋簷下。（Instagram@stupidbanker）

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從影片中可見，飼主不斷揮舞著逗貓棒，節奏快得令球球無法跟上。縱使球球不停嘗試跳起抓住逗貓棒，但每次均失敗告終，更因此多次被逗貓棒打臉。旁邊的班克一直把整個過程看在眼中，嘴角不自覺地揚起，露出嘲諷的笑容。因逗貓棒而惱羞成怒的球球，一轉頭就見班克在偷笑，竟隨即伸出爪子，一掌打向班克，殺牠一個措手不及。

網民們看到牠們之間的互動不禁大笑，群起為班克伸冤，代牠大呼無辜，「柴柴好倒楣！」飼主見狀也幽默地回應網民，笑言「（貓咪）抓不到逗貓棒所以換抓大面積的柴（犬）。」

同場加映：【點擊圖片看這42張有趣的毛孩睡姿。放心！牠們都活着，只是睡姿有點不雅】