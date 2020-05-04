【領養貓】餵流浪貓媽見到有異樣　貓奴霸氣收編引來5個驚喜

貓咪能聽得懂人話嗎？或許在心靈相通的情況下，真的會明白。在美國，有網民便分享了她餵養流浪貓的有趣經歷。她發現餵養多日的流浪貓，最近居然有乳汁分泌，於是她體貼地說了一句：「為何不帶你的寶寶來？」結果第二天，母貓真的帶來了5貓B。

原來一直餵養的貓B，已升格為母親了。（fb@Shea Prior）

這個有趣的流浪貓餵養故事，發生在美國阿拉巴馬州莫比爾縣的歐文頓（Irvington）。Shea Prior在幾個月前，發現家門外有隻流浪貓在徘徊，於是便拿出貓糧餵牠，並漸漸建立起互信。但近日她發現貓咪有乳汁分泌，看來牠已經當媽媽了，於是好奇地問道：「為何不帶你的寶寶來？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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想看你的小寶寶

Shea在Facebook裏分享了她這個有趣經歷，她知道流浪貓生活無依，要帶小孩的話會更艱苦。但這隻母貓每天都是孤身前來，就算她在附近尋找，也看不到貓B身影，於是她向母貓說「很想看看你的小寶寶！牠們一定和你同樣漂亮可愛吧！」

Shea表示要帶牠們看獸醫有經濟壓力，所以在網上發起了眾籌。（fb@Shea Prior）

沒想到第二天一早，Shea到後院澆花淋水時，流浪母貓突然出現，不斷在她腳邊磨蹭，並引領她靠近小屋旁。這時Shea才發現，在屋底下的縫隙裏，有幾團可愛的小毛球，原來母貓帶着5隻貓B前來與她見面了。

現時Shea已替母貓取名為Cricket，並表示會收養牠。但由於疫情下Shea失業了，她實在沒能力把貓B都照顧好，所以發起了網上眾籌，希望能籌集看獸醫的費用。

另外，她已主動替貓咪們找新家，並表示待貓B們斷奶後，就會送到新家庭手上。

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