琉球皇爸媽沖繩救貓皇后　原本無力帶回港　一個電話令結局逆轉

2016年，港人Jeffrey與女友Crystal在沖繩領養琉球皇「Oki」，成為了一個傳奇。 他們去年再訪沖繩，再度遇到流浪貓「Nago」，並打算把牠帶到香港。可惜，Nago患有嚴重的貓白血病，不能辦理移民手續，醫生一度建議他們原地放回。幸好，一個電話為他們帶來了希望......

琉球皇Oki添妃了？（facebook圖片：琉球皇Oki）

港人Jeffrey與女友Crystal在沖繩旅行時，於琉球村巧遇流浪貓Oki，自此結下不解之緣，並把牠帶到香港，取名「琉球皇」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

去年（2019年10月）他們拜訪位於沖繩的名護市場，探訪當地的流浪貓。當時他們遇見一隻很瘦弱的貓咪，牠看起來相當飢餓，連忙吃了兩個貓罐。他們從貓咪的身上看到琉球皇的影子，於是連日回到同一地方探望牠。他們準備回港當天，打算跟貓咪道別，卻找不到牠，他們輾轉在後巷的冷氣機下找到貓咪，並發現牠非常不適，於是他們把貓咪帶到動物醫院。

經醫生檢查後，發現牠有嚴重的貧血，而且還有Fiv（貓後天免疫缺乏症候群，俗稱貓愛滋病）和Felv（貓白血病），雖然沒有即時的生命危險，但無沒辦法辦理移民手續離開日本。

▾▾▾點撃圖片放大：看「琉球皇后」Nago如何逆轉命運，移民香港▾▾▾

+ 35 + 34 + 33

▾▾▾點撃影片放大：看「琉球皇后」Nago如何逆轉命運，移民香港▾▾▾

新療法帶來一線生機

Felv屬於重症，如果把Nago交到當地動保機構，相信會被人道毀滅。醫生建議他們原地放回，意味著隨牠自生自滅。當日，他們準備帶Nago回到當地海灘，陪牠看日落，希望幫牠打打氣。

突然，電話鈴聲響起，動物醫院來電，表示有新療法可以醫治Felv，雖然新療法的成功率不高，但二人也立即答應，並把牠帶回醫院。Nago到底能否戰勝Felv仍然是未知之數，Jeffrey和Crystal亦只能為牠默默地支付醫療費用，希望治療能夠湊效。11月初，他們終於收到醫院的短訊，表示Nago的Felv測試呈陰性！

二人馬上折返沖繩，並為Nago辦理移民手續，終於能把Nago帶回香港，他們更為Nago起了一個封號：「琉球皇后」。大概因為琉球皇Oki跟Nago都在沖繩出生，牠們很快就接受了對方，而妹妹Nala起初對著陌生的琉球皇后Nago，多少有點緊張，不過三隻貓咪目前相處都非常融洽。

▾▾▾往下拉繼續看暖心寵物故事▾▾▾

飼主Jeffrey上周日（27日）為牠舉行生日會。（Facebook@琉球皇Oki）

▾▾▾點擊相片看Oki到底收到了甚麼生日禮物▾▾▾

+ 7 + 6 + 5

柴犬錢錢因曾經兩度遭人遺棄，令牠產生了很強的警覺性。稍有風吹草動，牠就會馬上醒過來，爸爸為了改善這個問題，想到一個暖心的方法，令牠從此能秒速進夢鄉。現在即使在錢錢身邊經過，牠仍然會呼呼大睡！

▾▾▾不睡柴竟變瞌睡蟲？點撃圖片放大：看錢錢睡覺萌照▾▾▾

+ 19 + 18 + 17

台灣有隻可憐狗狗不單被割掉聲帶，而且皮膚、健康都非常差，但牠還有一顆親近人類的心，令牠火速被好心人收養。經過半年貼心照顧後，竟然蛻變成可愛的貴婦狗！

▾▾▾點撃圖片放大：看貴婦狗大變身▾▾▾