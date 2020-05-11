貓貓拒合作望鏡頭　金毛犬一個惹笑舉動　成就世紀合照

要為貓狗拍照，相信是寵主最頭痛的事。如何才能令毛孩們乖巧聽話地望鏡頭，只得費盡心思。近日微博瘋傳一段狗狗與貓咪共同合照的影片，令網民感到很驚訝，沒想過3狗1貓齊齊望鏡頭，幕後功臣全靠金毛一個舉動。

最終貓咪乖乖地肯望鏡頭了，全家福拍攝成功。（微博@金毛鬧騰麻麻）

要替3狗1貓合照一張，實在不是容易的事。幸好這次金毛挺身而出，霸氣地帶領貓咪到適合位置，一張齊齊望鏡頭的全家福終於成功。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看金毛如何帶領貓咪，順利拍下全家福】

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在影片中可看到，3隻金毛打起領帶，穿起襯衣和禮服，已準備好拍照。但在旁的貓咪，卻是像在發脾氣，怎樣也不肯望鏡頭。相信這時寵主應很焦急，怎樣才能令貓咪望鏡頭。

令人感到意外的，是站在一旁的金毛突然動了起來，走到貓咪跟前，用嘴輕咬貓咪後頸，並把貓咪叼起拖到最前。貓咪也像知道要聽話了，最終乖乖地與3金毛來張大合照。

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這段影片被網民瘋傳，在微博上有6萬播放次數，再輾轉去到twitter時，更被瘋傳獲1210萬瀏覽人次。網民紛紛表示「我的天呀！實在太可愛」、「我猜喵星人不喜歡站旁邊，所以才發脾氣」、「別人的金毛特別醒目」、「貓咪不敵汪星人」。

▼▼▼▼▼這3狗1貓的組合，其實在微博上相當出名。這幾隻金毛尋回犬實在相當聰明懂人話，牠們憑著其聰明才智而走紅。點擊相片看當時情況，主人告知有客人怕狗，所以牠們趕快齊齊回屋裏。▼▼▼▼▼

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金毛尋回犬實在是超懂人性，牠知道郵差叔叔不開心，主動走去擁抱