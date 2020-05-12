帶病誕下寶寶　狗媽見牠們夭折　做一個舉動惹哭網民

面對喪子之痛，任誰都會十分難過。在寮國，有網民分享了一段令人難過的影片，一隻母狗叼着已死去的小狗，然後親自挖坑將牠們埋葬。雖然狗狗不曾說一句話，但這行為已惹哭萬千網民，深深感受母親對兒子不捨之情。

當得悉母狗正在做什麼後，網民都被弄哭了。（youtub@ViralPress）

這段令人傷感的影片，來自寮國網民的分享。只有48秒，狗狗沒有說話，但足以令人十分感傷。因為這隻狗媽媽，正親自埋葬已喪命的狗B。牠是懷着怎樣的心情，要忍着多大的悲痛。網民感觸地說：很不捨。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這段令人心酸的影片，狗媽媽的每一個舉動，當中都是愛與不捨的表現】

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據悉這段影片拍攝自寮國首都永珍（Vientiane），狗主表示家裏的母狗早前帶病誕下5隻小狗，但最終只有兩隻活下來。

狗媽媽強忍悲痛親自挖出坑洞，將夭折孩子一一埋葬。牠不斷用鼻子將泥土堆上，不在乎自己臉上都是泥濘。牠只是想好好給孩子一個永遠長眠的地方，盡最後一分母子緣。

網民看到這畫面，都早已淚崩。「狗媽媽辛苦了」、「看着狗媽媽挖土時，我眼眶已濕了」、「即便孩子沒辦法順利來到世上，狗媽媽已盡最後的力量讓牠們能夠安息」、「看了很不捨得」。

【點擊圖片看另一個狗狗故事，這兩隻受傷的浪浪被箭豬刺傷，只能待在一旁等人救援】