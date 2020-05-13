生性狗每天賣菜幫補家計　60歲爸爸拒乞討　堅持陪牠到最後

忠誠的狗狗，往往是生活上最佳的好拍擋。在河南洛陽，有位60歲下肢癱瘓的老人，雖然行動不便，但他身旁有隻乖巧的狗狗，每天在路邊擺攤檔賣菜為生。中午時老人會回家煮飯吃，這時狗狗便會獨力看菜攤，不讓陌生人拿走東西。網民得知後大力表揚狗狗乖巧，是不可多得的忠犬。

這個人狗相依的故事發生在河南洛陽，60歲的劉師傳一直與小狗相依，雖然他下肢癱瘓，沒法正常走路。但他沒有埋怨，靠着兩張椅子來行動，自力更生養活自己與小狗。每當他要進貨或回家吃飯時，狗狗都會替他看攤檔，不讓陌生人把東西拿走。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這個暖心的人狗故事，彼此相依不會分離】

+ 10 + 9 + 8

這隻乖巧的狗狗叫小妞，劉師傅指他吃什麼，狗狗便吃什麼，平日也很聽教溫馴。劉師傅雖然要靠椅子支撐着走路，但這沒有阻他正常生活。平日以賣菜為生，將貨搬到地攤上販賣，而小狗則會一直陪伴在旁。

看檔好幫手

每當要進貨或有事離開時，劉師傅只要說一句：「在這裏看着。」狗狗便會乖乖地趴在攤旁看守。就算有人餵東西給牠吃，牠也不會跟別人離開。天氣熱時，狗狗會躲到車底下避暑，但也不會走開。

雖然生活艱苦，但活得開心愉快，縱然有人曾建議他到南方城市行乞討錢，但劉師傅認為靠自己雙手賺錢才會開心，也不想與狗狗分開，因此拒絕了。

網民得知劉師傅的故事後，紛紛讚揚這隻狗狗乖巧聽話，是看檔的好幫手。劉師傅也殘而不廢，要自力更新養活自己與狗狗。「太可愛了，太乖了吧！還會幫主人幹活呢！」、「這樣的狗狗我也想要啊！還幫忙看菜攤」、「這樣的狗狗真的好忠心」、「狗狗很巧，主人運氣好遇上這好狗」。

【點擊圖片看另一個狗狗故事，這兩隻受傷的浪浪被箭豬刺傷，只能待在一旁等人救援】