【S.H.E】Ella陳嘉樺複式豪宅曝光　夢幻旋轉樓梯任柴犬布丁奔跑

近月因新冠肺炎疫情，不少人也盡量減少外出，呆在家中好好休息，包括一眾藝人。台灣藝人Ella（陳嘉樺）也聽話地留在家中，更毫不吝嗇地與網民分享日常家居點滴，意外讓其複式豪宅曝光！Ella養有一頭名叫「布丁」的柴犬，寬敞的家居正好為精力充沛的柴犬提供足夠活動空間。

台灣藝人Ella（陳嘉樺）十分活躍於社交平台上，經常在Instagram上更新近況，而她最近的照片背景總離不開其住所，超夢幻豪宅因此曝光，讓網民大呼羨慕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

台灣藝人Ella的超夢幻豪宅曝光，讓網民大呼羨慕。（Instagram@him_ella0618）

▼▼▼▼▼點擊放大看Ella家中的超夢幻旋轉樓梯▼▼▼▼▼

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夢幻旋轉樓梯成焦點

Ella日前分享了一輯在客廳抱著柴犬「布丁」的相片，她身後的旋轉樓梯隨即吸引了一眾網民的艷羨目光。Ella的家中竟有旋轉樓梯，可見有多寬敞；即使對活力充沛的柴犬而言，想必也能提供足夠奔跑空間。除此之外，Ella較早前分享的一段運動短片亦令家中的巨型落地玻璃窗成為焦點。當Ella努力做運動時，布丁卻坐在她身後的梳化冷漠地看著她，Ella也不禁詢問網民：「布丁在想甚麼？」

據指Ella的複式豪宅位於「麗池會」，為別墅型單位，市值估計逾一億台幣。除了室內空間充裕外，門前更有小庭院，環境清幽，方便Ella兒子「勁寶」及布丁散步遊玩。

從相中可見，Ella的家以偏淺的大地色為主，令人感覺明亮又溫暖，氛圍非常適合有小孩及寵物的家庭。待在家中的這段日子Ella似乎毫不寂寞，不時分享在寬敞家居下廚、煲劇、打機、抱狗的相片，生活充實又寫意。

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