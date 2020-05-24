【萌寵充電站】 睡床被冒牌貨搶走！豆柴作最可愛反撃：我要獨霸

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 很多寵主都喜歡購買玩具給狗狗，結果就會囤積了一大堆公仔。日本這位狗主也不例外，他不時都會買一些柴犬造型的玩具給愛犬「RiRi」，最終還塞滿了牠的床上，看著這堆公仔，牠也不禁發威。

豆柴RiRi的床上塞滿了公仔。（Instagram圖片：lily0316am）

日本有隻4歲大的豆柴「RiRi」，牠可說是豆柴界的網紅，全因狗主不時把幫牠拍萌照。而且狗主還非常愛屋及烏，逛街時經常會為柴犬造型的物品而著迷，更購買不少柴犬公仔給RiRi。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天狗主把4隻柴公仔們全部都塞到RiRi的床上拍照，RiRi回頭看到狗床被其他「狗狗」所霸佔，心裏不是味兒，沉默幾秒後，忍不住走過去把狗公司挖出來，彷彿在說：「這張床是我的！」

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原來RiRi的主人並非第一次把柴公仔塞進牠的床裏，有時候他還會叫RiRi躲進床裏，在床的出口放上公仔，然後天真可愛的RiRi就會從床上走出來，真的超可愛！

主人把RiRi的影片放到Instagram後，隨即有多達1萬8千位網民點讚，不少網民都被牠得意的舉動逗笑，紛紛讚牠可愛，部份網民留言指：「小心翼翼地叼出來！」、「RiRi好聰明」、「RiRi真的好萌」。

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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台灣的標準貴婦狗「總裁」自牠懂事開始，牠就擔當起保母的職責，照顧弟弟、妹妹。最近，弟弟想要騎在總裁的背上，卻被牠不小心摔了一下，立即嘩啦嘩啦哭起來。在旁邊看到的爸爸卻沒有責備牠，反而說了句公道話。

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