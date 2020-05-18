【狗投胎】到醫院捐狗遺物　媽遇熟悉身影感慨：謝謝你來看我們

如果你相信寵物會投胎轉生，那麼這個真人版《再見亦是狗朋友》的故事，定必會令你感動不已。 有位芬蘭女狗主因為愛犬「多多」逝世，於是把家裏的物資捐贈給動物醫院。沒想到，她竟然在醫院再次遇到她的「Toto」......

多多陪伴女主人經歷了人生無數重要時刻，如今終於畢業了。（抖音影片截圖：beiouxiaoniu）

有位居住在芬蘭的女狗主，日前在抖音上載了一段影片，講述她跟逝世的拉布拉多尋回犬「多多」再重遇的故事。她在片中指出，多多逝世後家裏剩下了一點乾糧、物資，於是拿到動物醫院，打算捐給有需要的狗狗。沒想到，她竟然會在醫院裏重遇多多。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她在醫院裏遇見一隻拉布拉多尋回犬，牠的顏色、身型，都跟多多的小時候一樣，令她不禁停下腳步。她留意到小狗的疫苗本，名字一欄竟然寫上「Toto」（跟「多多」同音），她指出：「在芬蘭多年，因為語言不同，第一次遇見也叫多多的芬蘭狗。這是怎樣的緣份？難道是多多來看我們了？」

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她跟小狗的主人聊起來，才知道他們並不是住在這個城市，只是來那邊探望父母。當她為如此奇妙的緣份感到震驚之際，Toto突然咬自己的腳，「多多最喜歡啃腳，牠彷彿在告訴我們，此刻的牠，就是多多！」

令她感到震驚的，不止牠咬腳的行為，還有牠腳上的小黑點，「牠的後腳有著和我的多多一樣的黑色印記，有一模一樣的小黑點。」她相信Toto就是多多，牠特意回來探望他們，讓他們感到安心。她感嘆地說到：「謝謝多多來看我們，多多再見，我們會永遠記得你開始的樣子。希望你在汪星繼續做一隻健康快樂、無憂無慮的天使狗。」

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