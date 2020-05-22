貓貓呆滯變「喪屍」　情緒全失控　牠們都吃了這東西

喵星人向來予人的印象，都是冷漠、高傲，一副高高在上的樣子。但只要你拿出這東西，便足以令喵星人失控甚至瘋狂，這就是魅力無窮的貓草！美國有貓奴攝影師，便出動貓草並拍下不少貓咪崩壞照，當中的相片將揭露出失態貓咪的醜態。

再給我貓草呀！（ig@iamthecatphotographer）

身為貓奴的你，有沒有給貓咪吃貓草呢？一般貓咪遇上貓草時，都會情不自禁地瘋狂起來，有些會甩頭吐舌，有些會在地上打滾，有些會趴在地上如酗酒般，完全不顧平日高冷的形象！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這些貓咪服用貓草後的有趣崩壞照】

+ 12 + 11 + 10

住在美國聖地牙哥的專業攝影師Andrew Marttila，他也是一位貓奴，家中有3隻愛貓。他同時更身兼暫托家庭，不時會收養貓咪在家中。

Andrew經常以貓咪可愛模樣為拍攝對象，在他的IG裏便可看到不少貓咪萌照。去年年中，在一個偶然的機會下，他給家中貓咪吃了貓草，然後便見到貓咪露出一副極為享受的樣子。雖然醜態畢露，但卻也很有趣，於是取出攝影機，拍下貓咪崩壞照，更出版了《Cats on Catnip Wall Calendar 2020》。

看着這些貓咪崩壞照，身為貓奴的你是否嘴角上翹，很想買貓草給家中主子試試？當然，不管貓咪是否崩壞，牠們同樣可愛，都值得拿出相機為牠們拍照留念。

▾▾▾往下拉繼續看暖心寵物故事▾▾▾

眾所周知貓咪是動物界的騙子，牠們總在被領養前後露出不同的面目，但往往仍有不少人墮進這個「陷阱」。一名台灣網民早前收養了一頭出生於夜市的幼貓，原本楚楚可憐的小貓在被收養後不久就露出「真面目」，不但眼神變得淡定，就連坐姿也流露出囂張的氣息。

▾▾▾點擊放大看阿橘被收養前後的對比照▾▾▾

+ 26 + 25 + 24

成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

▼▼▼點撃圖片放大，看Ichi、Sora及Ame的溫馨生活▼▼▼

+ 22 + 21 + 20

日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

▼▼▼點撃圖片放大：看超人盡心盡力照顧小幼貓Koma！▼▼▼