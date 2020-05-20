耗盡退休金養600流浪貓　婆婆伯伯因一件事反惹網民批評

流浪貓咪無家可歸，可以的話請給牠們一個家。在山東濟南，有對老夫婦一直熱心收養流浪貓，基本上退休金都全花在這些貓咪身上。27年來合共餵養了超過600貓咪，更替每隻貓咪取名字。但沒想到事件公開後，反而遭網民抨擊，認為他們做得未夠好。

收留流浪貓咪，給牠們一個家。（梨視頻）

這對來自山東濟南的老夫婦，27年來一直都無私地餵養流浪貓，更租了3個儲藏室來放置貓咪的糧食和被褥。這些年來盡心盡力為浪浪，只是希望給貓咪有一個安居的地方。可是，網民留意到老夫婦沒替這些浪貓絕育，認為他們未有盡責做好。

【點擊圖片看這對老夫婦為流浪貓的無私奉獻，他們待貓咪如自己子女，每隻貓咪都有自己名字】

+ 10 + 9 + 8

張老太今年已68歲，自1993年開始，便無私地收養流浪貓咪回家。這些年來共收養了超過600隻之多，基本上退休金都花了在這些流浪貓咪身上。

張老太視貓咪如自己的子女般，更為每隻貓咪取名字，可見極之愛錫。為怕貓咪冬天時會冷，更手製了過千張被褥給牠們。不過，縱然老夫婦已為流浪貓付出了許多，但仍遭到網民無情的抨擊，指他們沒有替貓咪絕育，這只會引發更多問題。

網民代平反：你們不覺得愧疚嗎？

幸好也有網民為這對夫婦平凡，直指「為何不去指斥那些棄貓的人，你們不覺得愧疚的嗎？」、「建議去和一些動物保護組織合作，絕育後再給大家領養」、「老夫婦行為很偉大」、「祝願奶奶和爺爺身體健康」、「就沒人肯去領養貓咪回家嗎？」

▾▾▾希臘有隻饑餓的流浪貓，聞到空罐頭裏殘餘的食物香味，便把頭一把裁進去。結果，頭就卡在罐頭裏。幸好，有位暖男發現後馬上出手相助，貓咪才成功脫險。 獲救小貓瞬間變成一隻小惡霸，不停對暖男嘶叫。暖男無可奈何之下，跟牠說了一句話，小惡霸竟然秒變乖貓。▾▾▾