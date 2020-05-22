【寵物善終】夭折小狗被埋葬　狗媽墳前一個舉動　在場所有人哭崩

母愛的偉大，不只是表現在人類身上，在狗狗身上也是如此。在菲律賓有狗主分享了一段令人心碎的故事，她指家中愛犬早前誕下幾隻狗B，但其中一隻不幸夭折。為表示尊重，她將狗B活埋安葬好。沒料到愛犬出門時，卻二話不說便衝到埋葬的地方，並用爪子把泥土刨開。

這是我的小孩！（newsflare）

沒有媽媽會輕易放棄自己的寶寶，狗狗也一樣，哪怕是已被埋在泥土下，牠還是想將寶寶救活。這則令人眼眶泛淚的真實故事，發生在菲律賓一隻狗狗身上。主人表示：即使狗媽媽知道BB夭折，但她仍不想放棄。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這狗媽媽的舉動，每一個動作都令人心碎】

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菲律賓三寶顏（Zamboanga）狗主Kaye de Luna近日分享了一段令人心碎的故事，她指自己的3歲混種拉布拉多犬Kookie在星期天（5月17日）時，剛誕下了一窩小狗。

沒料到第二天一早，Kaye便聽到狗狗Kookie的大聲吠叫，並發現牠的小狗B中，其中一隻已不幸夭折。出於尊重生命，Kaye把狗B埋葬在後院裏，附近沒有任何標誌。

沒法釋懷

幾小時後，Kaye帶狗狗Kookie外出散步，沒料到Kookie竟直奔埋狗B的地方，然後開始用爪子刨泥。Kaye奇怪為何狗狗會這樣，並拿出手機開始拍攝。

最終Kookie把已死去的狗B掘了出來，不斷用鼻嗅聞牠，不斷用嘴親吻牠。Kaye指：「這是牠第一次懷孕生B，可惜其中一隻夭折了，我想牠一定是傷透了心很難過。牠關心每一個小孩，縱使牠已沒有生命，仍然在想牠。」

Kookie舔着狗B，希望牠可以復活，但奇蹟沒有發生。Kaye沒有阻止狗狗的舉動，只希望牠能慢慢釋懷。

【微博瘋傳一段狗狗與貓咪共同合照的影片，令網民感到很驚訝，沒想過3狗1貓齊齊望鏡頭，幕後功臣全靠金毛一個舉動。】

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▼▼▼▼▼這3狗1貓的組合，其實在微博上相當出名。這幾隻金毛尋回犬實在相當聰明懂人話，牠們憑著其聰明才智而走紅。點擊相片看當時情況，主人告知有客人怕狗，所以牠們趕快齊齊回屋裏。▼▼▼▼▼