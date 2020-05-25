【忌廉哥離世】回喵星球前的24小時　細佬靈性叫喚　爸媽傷感送別

昨日（5月24日）是香港貓界最悲傷一日。 香港貓界巨星「尖東忌廉哥」昨日因胃癌離世，享年14歲。忌廉哥自去年9月患上胃癌後，身體情況持續轉差。上周六（5月23日）貓弟弟「蛋糕」忽然在忌廉哥身邊慘叫，沒想到，這竟然是牠們最後的告別。

忌廉哥不止紅遍全港，就連日本電視台也曾採訪牠，人氣高企。（何穎琪攝／資料圖片）

貓主高先生接受《香港01》訪問時透露，去年9月，一向嘴饞的忌廉哥食慾大減，經詳情檢查後發現牠患上「胃癌」。過去8個月，曾以西醫、中醫，希望減輕忌廉不適，但癌魔仍然一點一點奪走牠的生命。忌廉哥最終在昨日（5月24日）上午11時30分左右，在高太的懷中離世。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

高太貼身照顧如看護

忌廉哥患病期間，需服用十多種藥物，每種藥物進食的時間、次數都有所不同，高先生形容高太太就像忌廉哥的「貼身看護」，不單要經常氹牠吃藥，半夜還需要特意起床餵牠吃藥：「佢呢個星期都無咩點瞓。」

忌廉哥的情況近日急劇轉差，家裏的貓咪也感覺到異樣，其中貓咪「蛋糕」對忌廉哥的情況格外關心，牠也最早察覺到忌廉即將離開。前日（5月23日）晚上，原本在床底休息的蛋糕，忽然跳到忌廉身邊，淒厲地大叫了好幾聲，高太太聞聲趕到忌廉身邊，雖然牠的狀況並沒有異常，但心裏都為此感到不妙。

沒想到，忌廉哥翌日的情況急轉直下，看著奄奄一息的忌廉哥，高生痛切心屝地跟牠說：「唔使掛住我哋，你走啦，你已經盡咗責任。」忌廉哥隨後大叫一聲，開始失禁並攤軟在高太的懷裏，忌廉哥呼出最後一口氣，離開了大家。

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「忌廉哥」遺容安詳，眼睛張開，看起來仍然精靈，主人強調不准拍攝牠的遺容。但粉絲可逐一上前，輕撫其遺體細語道別，有人更潸然淚下。（王譯揚攝）

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不公開病情憂粉絲擔心

高生昨日在Facebook專頁「忌廉哥與忌廉家族」發文，公布忌廉哥逝世的消息，並安排粉絲在昨天下午，到其店舖瞻仰遺容。他指昨日「斷斷續續有超過100人到場」。香港貓界巨星殞落，令不少忌廉哥的粉絲都感到痛心，有不少粉絲更當場爆喊，看著情緒激動的粉絲們，高先生亦難忍悲傷的心情，好幾次有淚水在眼眶打轉：「我都頂唔住，但係我唔可以亂。」

高先生提及忌廉哥病重期間，並沒有在專頁上確切地公布病情，只因忌廉哥一直都是粉絲心裏的「開心果」。高先生續指，無數人從牠身上獲得正能量，因此他認為一直不願意透露忌廉哥患癌的消息，避免把負面的訊息傳送給粉絲。即使粉絲發現忌廉哥精神欠佳，高先生亦只輕描淡寫地回應：「佢胃唔係咁舒服。」高先生希望這句說話，能減輕他們擔心。