肥媽心痛愛犬SaSa餵十兄弟奶　日食4餐都唔夠　小肥妹變成排骨

藝人「肥媽」的愛犬Sasa早前誕下一胎十一隻小狗，雖然其中一隻不幸夭折，幸好其餘十兄弟現正健康成長。十兄弟猶如小魔怪，狗媽Sasa為照顧牠們幾乎耗盡精力，即使一日食四餐，仍消瘦成排骨。幸好，小狗現在已經可以自行進食，不需要狗媽長伴左右，而肥媽亦有意把小狗送給朋友收養。

十兄弟準備要送到親友家裏。（Youtube影片截圖：肥媽 Maria Cordero）

今年4月初，藝人「肥媽」（Maria Cordero）於YouTube上分享了為愛犬Sasa接生的驚險過程，引起不少網民留意。如今十兄弟已經懂得進食乾糧，可以離開媽媽獨自生活，肥媽亦準備把狗狗送給親友收養。十兄弟在不久的將來，就要面對分開的時刻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

十兄弟暴風成長

肥媽知道十兄弟深受網民喜愛，於是特意在送走十兄弟前，拍片跟大家分享。肥媽剛把乾糧倒出來，眨眼就已經被小狗們吃光光，每個狗碗都舔得乾乾淨淨。當狗媽SaSa一回來，小狗便會馬上撲過去飲奶，肥媽也為牠感到心痛，「陰公咯，佢肥妹嚟㗎，依家變到成舊骨咁，佢地chur到幾勁，佢一日食4餐都咁瘦。」SaSa偶爾會受不了，會直接走開，日前在其他影片更展示小狗的尖牙利爪，指狗媽Sasa的乳頭均被牠們弄得又紅又腫，更因此而害怕了餵奶。

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十兄弟誰能留下？

十兄弟猶如小魔怪，時常會咬肥媽的褲腳，肥媽的睡衣全部被牠們弄爛，雖然牠們頑皮又為食，不過肥媽想到起要把牠們送走，馬上提及：「依家已經唔捨得喇。」

「仲有幾日咋，就要走喇！依家睇留邊幾隻，日日都係度睇緊，呢隻又想留、嗰隻又想留，我老公又貪心到死，呢隻又話得意、果隻又話得意。」現在只好投票選出最想留低的狗狗，結果大家姐和Brownie最多票，其他狗狗都只有一票，到底誰能夠留下來呢？就要等待肥媽下回揭曉了。

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