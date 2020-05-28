忌廉哥告別會本不開放粉絲參與　一個心碎原因令小高改變主意

受盡萬千粉絲愛戴的「忌廉哥」日前（24日）不幸病逝，飼主高先生今日（28日）在網上公開忌廉哥告別禮詳情，指將於6月7日在葵涌舉辦，歡迎公眾及粉絲參與。高先生本來只打算讓親人參與告別儀式，但最終因連日來眾多粉絲請求而改變主意，好讓粉絲能一同送別忌廉哥。

人稱「尖東忌廉哥」的英國短毛貓多年前因走失而紅遍香港，在海外亦有不少粉絲，可惜15歲的牠日前（24日）因胃癌而病逝。飼主高先生本來打算低調舉辦告別禮，只開放予親友參加，但後來改變主意，並於今天（28日）公布告別禮詳情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

高先生特地在店鋪騰出一個角落，紀念忌廉哥。（受訪者提供）

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高先生透過忌廉哥的Facebook專頁發文，指告別禮定於6月7日上午，將在葵涌一工廈內舉行。屆時場內將播放忌廉哥生前可愛片段，粉絲可攜同心意卡或花前往。高先生接受《香港01》訪問時透露，因場地所限，本來只打算辦私人告別禮；然而因連日收到多名粉絲要求，表示想參與送別忌廉，遂另覓可容納多達50人的場地，開放告別禮予公眾參與。

資深粉絲痛哭至無法上班

除了提出送別忌廉的請求外，粉絲們亦毫不掩飾傷心情緒，高先生指部分資深粉絲因噩耗而遭受極大打擊，崩潰痛哭多天，甚至因此無法上班，令他印象深刻。忌廉的離世不但令粉絲心碎，亦令家中其他貓貓大感失落。高先生指貓弟弟「蛋糕」經常會走到忌廉生前的愛躺的角落，在得不到忌廉哥回應後，便會失落地怪叫，彷彿知道以後也沒法再見最親的哥哥。

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