【忌廉哥離世】傷心情緒充斥　心理學家教10招　如何接受寵物離世

香港貓界巨星「尖東忌廉哥」前日（5月24日）離世。貓主高先生前天在Facebook專頁「忌廉哥與忌廉家族」公布消息，粉絲紛紛到其店舖瞻仰遺容。 忌廉哥在網民心目中一向是「開心果」，牠的離開令無數網民感到傷心難過，更表示無法接受牠離開。面對偶像離世，粉絲該怎麼調節心情呢？《香港01》邀請了臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）教大家如何調整心情。

貓界巨星「忌廉哥」要回喵星了......（何穎琪攝／資料圖片）

「死亡」代表著徹底地失去，這種傷痛會為身邊的家人、朋友，留下了一道不能磨滅的傷痛。貓界巨星殞落，忌廉哥的離世不單愛惜牠的家人、朋友悲痛欲絕，也令喜歡牠的粉絲們感到痛心，部分粉絲還指：「不能接受牠離開。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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面對偶像離世，粉絲們應該要怎樣才能平復心情呢？臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）接受《香港01》訪問時，表示：「偶像、寵主離世後，情緒有機會出現五個階段，包括否定、憤怒、討價還價、憂鬱、接納，這些階段有機會混合出現。」

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10招助寵主走出悲傷情緒

感情深厚的寵物離世，寵主難免感到悲傷，但寵主如果超過一個月以上，仍然會沉溺於寵物離世的傷感，持續寢食不安，應尋求排解情緒的方法。

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新寵物分散注意力

寵主的家人、朋友可能會想贈送新寵物給他，希望寵主把專注力投放在新寵物身上。她認為這方法的成效因人而異，「部分寵主會認為此舉是『見異思遷』，他或許會對過世的寵物產生虧欠的感覺，所以家人、朋友，避免急於讓他接受新寵物。」寵主心情平復後，可以嘗試到動保機構做義工，跟其他動物相處，繼而決定會否再養新寵物。

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柴犬Hikari因肝腫瘤急病離開，狗主花了半年才能平復心情，帶了柴犬Hi.ju回家。機緣巧合下，狗主竟然發現Hikari和Hi.ju有著微妙的連結，更在Hi.ju身上發現不可思議的印記，就像Hikari要回來跟他兌現「我們要再次相遇」的約定⋯⋯

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