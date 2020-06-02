【領養狗】剛到新家又出走　97天徒步回程瘦成「皮包骨」堅持報恩

狗狗是很有感情的毛孩，你對牠好，牠是完全能明白的。這宗人狗重逢的故事，令人看後很是感觸。一隻狗狗被暫托家庭收養半年後，終於有人樂意給牠永遠的家。但牠去到新家後不久便失蹤，新主人與暫托家庭都十分擔心。沒想到3個多月後，狗狗竟自行走回到暫托家庭。

我回來了！（Seneca Krueger）

在美國明尼蘇達州聖保羅的Seneca Krueger，她除了是心理治療師外，亦兼任暫托家庭，擅長幫助受過創傷的狗狗打開心扉，讓牠們重新接納、信任人類。但這次她遇到的狗狗Zelda很不同，沒想會因為訓練而與牠結下了不解緣！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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+ 7 + 6 + 5

Seneca本身曾暫托過30隻狗狗，已是經驗相當豐富。去年她在Wags & Whiskers動保組織手上，接到一隻6歲大的狗狗Zelda。這狗狗非常膽小怕陌生人，加上有分離焦慮症，沒人在家時牠就會顯得很不安，會在家裏不停走動，不然就躲起來。只有繫上狗繩時，Zelda才會顯得安心。

最心痛的離別

幸好經過Seneca的半年努力，Zelda的焦慮情緒已有好轉，開始接納其他人，也不用再服用藥物。於是在安排下，Zelda有了新家庭。Seneca親自駕車將Zelda送到64公里外的新家，雖然她從事暫托家庭已12年，但這次是特別感觸。

我很高興Zelda有家，但當我看到牠時，我的淚水總是忍不住掉了下來。幫助狗狗找新家是暫托家庭應做的事，我也希望Zelda有更好的生活環境。但這次分別，我有種親手棄養自己狗狗的感覺。 Seneca Krueger

狗狗失蹤

滿心以為Zelda會開始過好日子，沒想到才10天時間，Seneca卻收到Zelda新主人的電話，指狗狗在外出散步時，突然掙脫牽繩跑走了。當時已第一時間四處搜尋，Seneca也在網絡平台，呼籲一起找Zelda。

可是經過各方努力，都未能即時找到Zelda。其後的2個月內，不少人指看到Zelda的蹤影，但由於Zelda很怕陌生人，總是越叫越走。

3個月後重逢

不過，從目擊者的位置顯示，Seneca留意到Zelda似乎正向自己家前進，於是她在家門外放了食物，更放了帶有自己氣味的衣服，希望Zelda能注意到。終於在第97天時，一對夫婦看到一隻瘦弱的狗狗，並成功將牠誘捕，同時通知了Seneca。

不時有人目擊擬似Zelda的狗狗出現，但總是沒法把牠捉起來。

「要獸醫掃描晶片後，我才能確認牠就是Zelda，我簡直認不出是牠，實在瘦得像皮包骨！」超過3個月流浪生活，牠終於回到Seneca身邊。

「我一直在找Zelda，而Zelda也一直在找我。能夠重逢，這實在是一個奇蹟，我保證以後不會與Zelda分開。」現在，Seneca已向Zelda的新主人提出領養要求，對方也欣然答應。經歷了這次分別後，會將更珍惜彼此，永不分開。

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