麥明詩、湯洛雯都是高材生狗奴　陳瀅自爆狗狗拍劇收入比自己高

圈中有不少高材生藝人，當中有不少都在海外留學，「浸過咸水」回來。 當中最為人所熟知的莫過於10優狀元麥明詩，她不單就讀知名學府的法律系，而且還改獲美國律師牌照！此外，湯洛雯、陳瀅都在外國知名大學畢業，不過陳瀅曾經大爆愛犬的收入比她還要高！到底是怎麼回事呢？

麥明詩和馮盈盈都是高學歷狗奴。（資料圖片）

麥明詩

提及高材生藝人，又怎能不提到麥明詩呢？10A狀元麥明詩畢業於英國劍橋大學法律系，並考取美國紐約州律師考試，在TVB擔任演員期間，累積法律實習經驗，並於2018年獲得當地執業律師資格。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

麥明詩的生活再忙碌，也不忘陪伴家中的貴婦犬「麥精」。她曾帶麥精一起主持《後生仔傾吓偈》大談「湊狗經」。對小動物充滿愛心的她，過去亦曾拜訪動保組織「大樹下」，探望被遺棄的狗隻。

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湯洛雯與她的八哥犬（Instagram圖片：roxannetong）

湯洛雯

美貌與智慧並重的還有湯洛雯，她畢業於英國倫敦大學學院最知名的心理學系，其師資均是世界一流的專業教授，絕不容易考上！

湯洛雯對小動物充滿愛心，她自小已對貓貓情有獨鍾，兒時更為飼養第一隻貓而發憤讀書，終成功說服媽媽允許她養貓。她近年還成為了狗奴，家裏養了一隻白色松鼠狗和八哥。雖然湯洛雯目前單身，不過她早前接受傳媒訪問就指出，家裏有養貓狗，所以母親不會急著要抱孫，所以也不會急著展開新戀情。

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陳瀅是圈中知名的狗奴，她家裏養了兩隻狗。（Instagram圖片：missjni）

陳瀅

陳瀅自小在加拿大溫哥華長大，她畢業於當地的英屬哥倫比亞大學工商管理學系，及後才回港成為模特兒，再加入娛樂圈，接拍電影、電視劇。

陳瀅是圈中知名的狗奴，她家裏養了兩隻狗，分別是長毛芝娃娃「Diesel」和松鼠狗「Baymax」，她時常會帶著狗狗外出，偶爾還會帶牠們現身工作場合。Diesel過去還參與過劇集《愛美麗狂想曲》，沒想到，狗狗拍劇的待遇竟然比她還要好，工資更高！

今年初，她亦帶著兩隻狗狗與緋聞男友陳家樂一起拍攝廣告，還拍下一張全家幅。雖然她多次否認二人關係，但有兩隻狗狗陪伴，即使沒有男伴在身邊，她的生活也非常充實。

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日本天王級偶像木村拓哉亦主張留家抗疫。近日，木村兩位女兒「木村心美」和「木村光希」，便不時在社交媒體分享留家抗疫的活動，當中包括在家裏的健身房做運動，令不少網民再次關注木村所居住的豪宅！

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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近月因新冠肺炎疫情，不少人也盡量減少外出，呆在家中好好休息，包括一眾藝人。台灣藝人Ella（陳嘉樺）也聽話地留在家中，更毫不吝嗇地與網民分享日常家居點滴，意外讓其複式豪宅曝光！Ella養有一頭名叫「布丁」的柴犬，寬敞的家居正好為精力充沛的柴犬提供足夠活動空間。

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