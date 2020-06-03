貓奴睡醒驚見自己滿頸「咖哩雞」　揭發真兇是未成年小朋友

遇上熱情的貓咪，再冰冷的人都會被溶化。近日有網民把一段小奶貓狂吮脖子的影片，放到社交平台中，隨即引起不少回響。只見小貓咪不停吸吮女主人的脖子，令她頸項印滿了激情唇印般。網民表示羨：「被萌貓種草莓！好幸福啊！」

睡醒時頸項都是唇印，真兇原來是身邊的邊的牠。

一段奶貓狂吮女主人頸項影片，雖然只有十多秒鐘，卻引來不少回響。影片裏可看到，小奶貓忘情地狂吮女主人嫩白脖子，像是找到美食般，完全沒有意欲要停下來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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據悉這隻小奶貓現在才3個月大，是隻超級黏人精，總是喜歡糾纏在主人身旁。每天睡前以及起床時，小奶貓都總是特別痴纏，會走上前來撒嬌。

網民推測，小奶貓可能仍在「口腔期」，由於未能滿足口部的需求，所以才有這種行為。不過，更令網民擔心的，是這女主人會否被貓咪咬傷呢？

貓咪這麼熱情，誰能抗拒呢！

不過女主人有在網上回覆，表示小奶貓只是在吸吮，沒有動口去咬。可是最令她困擾的，是這熱情的紅唇會引來不必要誤會，令她每次出門前都要想盡辦法去遮掩。

網民對這熱情小奶貓十分喜歡，紛紛留言表示羨慕女主人有這樣黏人小貓。「要羨慕貓還是羨慕女主人好？」、「這種愛的印記，不是人人不配擁有」、「這麼愛吸，只能給牠奶嘴了」、「這唇印我不敢出門了」。

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