黃氏兄弟│假裝領養狗哄他高興　弟哽咽非因被整蠱　而是想起往事

昨日（6月3日）台灣百萬YouTuber「黃氏兄弟」的黃挺瑋遭傳媒爆料是同志，並把他與網民的約會對話曝光於人前，引起網民關注。 香港人或許對黃氏兄弟有點陌生，這組合由哥哥黃雍哲（哲哲）與弟弟黃挺瑋（瑋瑋）組成，他們時常在YouTuber分享新奇、好玩的事情。其實，他們還是百分百的貓狗奴，時常會跟貓狗一起拍影片。但他們有個不能隨便開的玩笑，就是「領養狗」。早前，哲哲假扮領養狗，帶了一隻松鼠狗回來，瑋瑋幾度為此難過，原因跟他飼養14年的松鼠狗「泡芙」有關。

「黃氏兄弟」的哥哥黃雍哲（哲哲）與弟弟黃挺瑋（瑋瑋）。（Instagram圖片：huangbrotherss）

「黃氏兄弟」的哥哥黃雍哲（哲哲）與弟弟黃挺瑋（瑋瑋）時常在YouTuber上載主題有趣的影片。早前（2019年10月），哲哲帶了一隻松鼠狗「寶弟」假扮領養，打算給瑋瑋一個生日「驚喜」，豈料他竟然幾度表現出難過，背後的原因到底是什麼呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

意外領養松鼠狗

原來瑋瑋多年前收養了一隻松鼠狗，當時牠傻傻地走到他們的電單車上，看來是跟主人走失了一段時間。瑋瑋很高興地把牠帶回家收養，為牠改了一個名字叫「泡芙」。瑋瑋跟泡芙的感情一直非常好，時常會帶牠一起上鏡，不少粉絲都對牠感到非常熟悉。

轉眼間14年過去，在2018年4月15日泡芙悄悄地離開了他們。不幸中之大幸是，泡芙離開時沒有太多病痛，而且牠離開的時候，已經接近18歲，換算成人類的年紀，屬於非常高齡。雖然泡芙已經離開人世，但瑋瑋從沒有忘記牠，在牠離開第49天時，他忽然聞到泡芙身上那種熟悉的氣味，令他明白到泡芙一直都在他身邊。

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▾▾▾點撃圖片放大：看哲哲跟瑋瑋開了個「不能開的玩笑」，令他幾度哽咽▾▾▾

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惡作劇令他想起泡芙

哲哲帶了一隻松鼠狗寶弟，也跟泡芙均是松鼠狗，而且顏色非常相似。剛見面，瑋瑋已經提到「想起泡芙」，帶著寶弟去購物時，也幾度回憶起跟泡芙相處的經歷，例如「以前泡芙有超多衣服」、「養泡芙的時候，真的是去寵物店就會噴好多錢，因為想要給牠買好一點的飼料」、「我幫泡芙買東西的時候，哪一個比較好，我就買哪一個？」

瑋瑋之前也作弄過哲哲，所以知道哲哲這次大概是惡作劇，不過當他把寶弟還給主人的時間，也難掩失落的表情，還是有點不捨得寶弟：「畢竟會想到泡芙。」

影片發布後，有不少網民都為瑋瑋感到心痛，留言指：「看到瑋瑋捨不得的樣子好心疼！」、「瑋瑋最後的表情好落寞哦」、「泡芙和瑋瑋真的是真愛啊、「瑋瑋時不時提到泡芙就好感動」也有不少網民留言鼓勵瑋瑋要振作。

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