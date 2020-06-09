Angelababy楊穎上海過億豪宅曝光　巨貓籠放客廳仍不失空間感

藝人Angelababy（楊穎）近年北上發展，她與黃曉明婚後在內地更擁有不少物業，但家中貓咪仍常伴左右。近日，她在微博分享了一張家中照片，可一窺她的過億豪宅模樣。除了落地玻璃吸引外，家中巨型貓籠也成焦點，不少網民看完都不禁說一聲，做她家貓咪真幸福。

邊泡腳邊看電視，更可看到窗外的東方明珠塔景緻！（angelababy微博照片）

楊穎（Angelababy）與丈夫黃曉明拍片拍劇加上廣告代言吸金力驚人，加上投資有道，在內地都擁有不少物業。早前（6月5日），Angelababy在微博上載一張媽媽泡腳看電視的相片，並留言：「泡泡腳 奔跑吧 媽媽」。

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據眼利的網民估計，從照片的拍攝角度，可推斷Angelababy的家應該就是上海的頂級酒店寓所──四季匯，保守估計每平方米便要20萬人民幣，豪宅面積約700多平方米，即是單位過值已過億元。

除窗外景觀外，客廳巨型貓籠也成焦點所在。貓咪生活環境舒適寬敞，令不少網民笑稱要當Angelababy家中的貓！

Angelababy養的是摺耳貓，加上沒有替貓咪絕育，早前曾被不少網民評擊。但她是圈中出名的愛貓之人，巨籠裏方着貓砂盤而且布置得井井有條，相信都是想給愛寵最好的居住環境。她休息時也常與貓咪互動，經常一起合照，都證明她真的很愛貓。

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早前，台灣歌手蕭敬騰到參與內地節目《今晚九點見》，邀請主持人到家中作客，讓其價值2億台幣的豪宅曝光。他在節目裡，更分享與家裡10隻貓狗的相處經歷，當主持人問及他會不會帶狗散步，他竟然說不會，而其後的原因更令人感動。

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