汪明荃3層西貢豪宅　海景景觀超開揚　唐狗被領養後過超豪生活

汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

現在生活從簡，這樣狗狗更能在充裕的生活空間裏走動。（微博@汪明荃）

現年73歲的汪明荃，在娛樂圈打滾多年，與羅家英結婚後，居住在西貢銀綫灣一幢3層高的別墅，更養了兩隻唐狗Co Co與Bingo。平日放工回家，汪阿姐就會親自帶狗狗去散步，放假更會與狗狗一起去行山。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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家居設計是中西合壁，大門是懷舊木門，古樸中又顯出優雅。室內裝修擺設以簡約為主，放置了佛像與一些獎狀與紀念品。盡量減少雜物，以方便狗狗走動。

近日汪阿姐也有帶狗狗去行山解悶。（ig@wang_liza）

大廳有落地窗，採光和通風效果都特別好，也可讓家中愛犬能直接看到窗外美麗風景，不會感到局促。

由於汪阿姐不時親自下廚，廚房雜物不多，中間的大枱方便她處理食材，尤其是過年過節，她喜歡在家裏煮蘿蔔糕，又可招待朋友到來大展廚藝。

家英哥近年接受訪問，曾透露阿姐因早前養的狗狗離世而不開心。因此，再養狗的話，一定養唐狗，因為唐狗比較不易生病。現在家英哥與阿姐一起收養的兩隻狗狗都是唐狗，牠們就是「Co Co」和「Bingo」。

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早前，台灣歌手蕭敬騰到參與內地節目《今晚九點見》，邀請主持人到家中作客，讓其價值2億台幣的豪宅曝光。他在節目裡，更分享與家裡10隻貓狗的相處經歷，當主持人問及他會不會帶狗散步，他竟然說不會，而其後的原因更令人感動。

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近年轉攻內地發展的陳偉霆亦不例外，他早前在微博上大曬與狗狗在家玩耍的溫馨照片，意外令他豪宅曝光！原來他的家有一個XXXL的客廳，即使狗狗不外出，也能在屋內盡情放電！

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「毛孩和小孩能否共存」是不少人關注的問題，但隨著觀念及所接受的資訊改變，大眾似乎逐漸也找到了正確答案，越來越少人因有了小孩而選擇棄養。

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