【暫托】夫婦8年來托暫貓狗數量驚人　每天與毛孩拍拖生活公開

這對來自美國德克薩斯州的夫婦，回顧結婚後8年的生活，沒想到在不知不覺間，他們已曾照顧超過400隻毛孩。雖然只是暫托，但他們對每隻毛孩都是全心全意的。當被問及為何這麼持堅，他們表示：「沒什麼特別的原因，只因對毛孩有愛，甚至早已成痴了」。

兩個人都喜歡毛孩，1加1的化學作用，不會等於2這麼簡單。（Gabi Vannini）

當兩個喜歡毛孩的人在一起，他們對毛孩的關愛，將不止是一加一這麼簡單。這對來自美國德克薩斯州的夫婦，8年來一直無私地照顧着暫托在家的毛孩，統計下來的數目已超過400隻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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探毛孩是拍拖日常

Chris Vannini和Gabi都很喜歡毛孩，他倆早在大學時已相戀，但由於所居住的宿舍嚴禁飼養寵物，因此他們約會拍拖時，總是一起去動物收容所做義工。

他們在大學畢業後便結婚，至今已8年多了。婚後他們養的第一隻毛孩，是一隻叫Snoopy的狗狗。隨後他倆更申請成為暫托家庭，希望可盡能力幫助有需要的毛孩。

雖然Chris一直說我們是狗痴，但事實上我們對所有毛孩都充滿愛，不只是偏愛狗狗。 Gabi Vannini

Gabi統計在他們家裏出現過的毛孩，至今已有400多隻。現時家中有14隻毛孩一起生活，最高峰時曾同一時間家裏有17隻毛孩。

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事實上，Chris本身是位體育版記者，而Gabi則是犬隻運動訓練師。但他們都喜歡毛孩，不介意花更多時間在這些暫托毛孩身上。

照顧身心健康

「我們曾收養過一隻被大狗嚴重咬傷的小狗，還有一隻眼睛有缺陷的，甚至有好幾隻狗狗是對人類相當恐懼，沒法輕易接觸的。作為暫托家庭，我們會盡心盡力去照顧牠們，同時處理牠們的身心健康問題。只希望牠們在找到新家時，能以最佳的狀態見人。」

有些狗狗來到時，身體仍有病，要定期帶牠們到獸醫處覆診。（Gabi Vannini）

只因對毛孩有愛

由於很多毛孩聚在一起，家裏可能會有點喧鬧，更似乎有點混亂，但這裏同時也充滿了愛。Chris和Gabi都表示會繼續幫助毛孩，「只因對毛孩有愛」，希望毛孩最終都能找到永遠的家，幸福快樂地生活下去。

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