【寵物監視器】致電女友沒人接　一開監視器下見狗狗超逗趣畫面

狗狗是你最忠誠的伙伴，只要認定你是主人，牠就會守護着你。有女網民因熟睡，一直聽不到男朋友致電，結果男友打開監視器，卻看到這幕令人哭笑不得的畫面。不過，人沒事便好，更證明狗狗真的很愛妳！

這窩心的一幕，來自台灣女網民分享出來。她指男友下班後多次致電給她，但睡得很死沒注意到。結果男友打開監視器，便看到這令人發笑的畫面。她指自己只不過是多睡了一會兒，不用這麼緊張吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這隻摳摳有多體貼，見主人熟睡超時，牠餓了也沒亂吠，只是默默守護着】

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這個有趣的故事來自Facebook社群「摳逆吉哇」，由女主人親自分享。她指6月初的某個晚上，她在客廳熟睡，結果沒接到男友下班後的電話。

男友打了好幾次也沒人接，擔心她在家裏出了什麼事，於是趕緊打開寵物監視器，最終見到狗狗摳摳化身「守護神」，牢牢盯着牠最深愛的主人。

「摳摳就這樣一直癡癡的看着你豬睡」男友笑着形容這窩心的畫面。事實上，從畫面的一角，可看到女主人就在梳化上熟睡，而身旁有隻大黃狗看守着。

她在分享這圖片時，同時表示她只不過是睡多了幾小時，超過平火餵摳摳吃飯時間2至3小時。摳摳的樣子像是很心急，因為已好幾個小時沒吃東西了，但又見主人睡得這麼熟，不忍打擾，於是只有默默盯着，不吵也不鬧。

其他網民看到這窩心畫面，都被摳摳的體貼所感動。「醒來看到這眼神會被嚇到吧？」、「被這樣熱切的眼神盯着還能熟睡，看來真的很累了」、「太可愛了！」、「摳摳想說我要吃飯呀」、「這個守護神很稱職，我家的早已亂吠了！」

【在俄羅斯納爾奇克市的一個繁殖場裏，3個月前有動物保護組織的義工在這裏救出了一隻險死的母狗。這狗狗由於過度生育以致子宮脫垂，幾乎沒命，但繁殖場卻沒有人主動去照顧牠，最終義工救出這虛弱，百變纏身的母狗。】