繁殖場母狗過度生育子宮脫垂險死　義工無私照顧3個月竟判若兩狗

大家都只喜歡可愛的狗狗，卻從來沒想過牠們從何而來。事實上，繁殖場一心只是想賺最多的錢，根本就不會善待場裏的狗狗。無論是母狗或公狗，都視為繁殖機器。不少母狗更因過度生育，令子宮脫垂，隨時有生命危險，而這隻叫Almira的母狗便是其中之一。

Almira被救起，骨瘦如柴，令人心痛。（Takeakitty）

在俄羅斯納爾奇克市的一個繁殖場裏，3個月前有動物保護組織的義工在這裏救出了一隻險死的母狗。這狗狗由於過度生育以致子宮脫垂，幾乎沒命，但繁殖場卻沒有人主動去照顧牠，最終義工救出這虛弱，百變纏身的母狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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據Takeakitty在IG裏分享的資料顯示，這隻可憐的母狗叫Almira，是一隻中亞牧羊犬。正常的體重應在100磅左右，但Almira被救起時只有66磅，而且身上皮膚潰爛，牠的子宮亦因頻繁生產以致脫垂，危需治療否則會有生命危險。

由於納爾奇克市沒有足夠的醫療設備，於是義工將Almira帶回莫斯科。經過獸醫的一番努力，緊急治療與輸血，牠才幸免於難。雖然手術後Almira還很虛弱，但牠眼睛明顯有了神采，尾巴也變得有力地擺動。

3個月後重新

Almira在3個月內，健康情況已漸漸恢復正常，雖然還未回到最佳狀態，但和剛救起時比較，根本是判若兩人。

現時Almira和其他6隻狗狗一起住在收容中心，義工正為牠們尋找合適的主人。由於Almira還需一段時間才能完全康復，所以希望新主人有能力帶狗狗繼續接受治療與觀察。

領養代替購買

義工希望藉着這救援故事，帶出「以領養代替購買」的訊息。就算不是純種狗，牠們也同樣可愛，同樣值得被愛。就像Almira，誰敢說牠不可愛呢？

這宗人狗重逢的故事，令人看後很是感觸。一隻狗狗被暫托家庭收養半年後，終於有人樂意給牠永遠的家。但牠去到新家後不久便失蹤，新主人與暫托家庭都十分擔心。沒想到3個多月後，狗狗竟自行走回到暫托家庭。