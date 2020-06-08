狗狗親眼見主人跳橋輕生　汪被救走後逃脫　為了堅持做這件事

你的一生可以有好多狗狗，但狗狗的一生只有你。做任何事情前，請三思。日前湖北武漢有動物保護組織尋求傳媒協助，希望大家留意一隻忠犬的行蹤。這狗狗多日來連續徘徊並趴在大橋上，似乎有所等待。起初，沒人知道牠為什麼如此，直到警方調出監視器影片，大家才知道原來狗狗有着心酸的故事。

狗狗看到主人從這裏跳了下去，於是每天在這裏徘徊等主人回來。（梨視頻）

【點擊圖片放大看這隻忠犬，持堅守候在大橋上的情況】

在湖北武漢，有市民留意到，一隻狗狗連續幾天都在長江大橋上趴着不得，似乎連去吃東西也沒有。只是默默守候橋上，雙眼緊盯着橋外沒有人的地方。

原地等主人回來

在熱心市民調查並向警方查詢後，才得悉原來在6月1日時，有男子帶着狗狗來到長江大橋上，然後二話不說自己便縱身躍到河裏，獨留狗狗在旁。狗狗看着主人跳橋後一直沒回來，於是默默守在橋上。

有好心市民曾嘗試把這狗狗帶回家，但放到車上不久後，牠便掙扎逃走，然後又走回橋上。其後，武漢市小動物保護協會曾派人嘗試捉起狗狗，但最終逃去無蹤。動保協會義工表示，他們希望盡快找回狗狗，並替牠尋覓一個合適的新主人。

網民對於狗狗的忠誠很是感動，「狗狗不明白主人已不在，牠只深信只要在這裏守着，主人便會出現帶牠回家」、「看着主人跳下去，實在很殘忍」、「希望快點找回狗狗」、「有情有義的狗狗」、「當時路過看到了，還在想怎麼會有狗狗跑到這個位置，沒想到背後竟有這樣一個故事。」

這宗人狗重逢的故事，令人看後很是感觸。一隻狗狗被暫托家庭收養半年後，終於有人樂意給牠永遠的家。但牠去到新家後不久便失蹤，新主人與暫托家庭都十分擔心。沒想到3個多月後，狗狗竟自行走回到暫托家庭。