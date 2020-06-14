松鼠狗平日勁清純　監視器揭牠獨留在家　動作比羅志祥還厲害

現代人工作繁忙，無法時刻陪伴在毛孩身旁，因此不少人也會安裝閉路電視以隨時留意愛寵，但台灣一名飼主早前就查看有關片段時，意外發現愛犬不為人知的狂野一面，獨自在家害羞畫面，令她頓時驚呆！

台灣網民Betty養有一隻安靜又乖巧的松鼠狗「小饅頭」，現年一歲多的牠性格文靜內斂，在家總是安靜地趴著。日前，Betty因擔心小饅頭獨自在家太悶，遂查看即時閉路電視片段，豈料卻因此發現牠截然不同的一面！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

松鼠狗「小饅頭」性格文靜內斂，但原來也有著狂野一面。（受訪者提供）

▼▼▼▼▼點擊圖片揭開小饅頭在家的狂野一面▼▼▼▼▼

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一歲多的小饅頭平時較內向，專長是擺出可愛表情，乖巧又討人喜愛。Betty在接受《香港01》訪問時表示，她因好奇小饅頭獨自在家的生活，所以透過家中的閉路電視觀察小饅頭，意外令其狂野一面曝光。Betty從片段中看見，小饅頭叼著鬆弛熊公仔，然後把它放在地上調整位置。下秒，小饅頭竟坐在它身上，然後一把將它抱起，下半身不停地前後搖晃，甚至激動得兩腳站立。

Betty坦言在看到這害羞的畫面後不禁大笑：「我家這個比羅志祥還厲害！！看到牠自己很在家原來挺開心的，那我就放心了，原來我不在才能做壞壞的事。辛苦你了拉拉熊（即鬆弛熊）。」她補充指，小饅頭目前尚未絕育，亦暫不考慮為此添置更多毛公仔，「家裏很多玩具了，牠平時也不太玩玩具。」

網民們也被小饅頭的行為逗笑，紛紛留言，「未來也是一位時間管理大師」、「主人好壞，揭露寶貝狗性隱私權」、「這個動作還是很可愛」、「又是一個小男孩的快樂時光」。

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